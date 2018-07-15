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Вашингтон обвинил РФ в попытке расколоть Америку через соцсети

  • 15.07.2018, 22:01
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Спецслужбы РФ используют соцсети, чтобы посеять раздор в американском обществе.

Россия пытается с помощью социальных сетей обострить разногласия в американском обществе, утверждает министр внутренней безопасности США Кирстен Нильсен. Ее слова передает РБК со ссылкой на Bloomberg.

Нильсен заявила, что ее ведомство не зафиксировало попытки российских спецслужб вмешаться в промежуточные выборы в США, которые пройдут в этом году. Несмотря на это, министерство внутренней безопасности будет оказывать помощь региональным властям в подготовке к возможным кибератакам со стороны России или иных стран.

Несмотря на то что Россия пока не пытается вновь вмешаться в выборы, ее спецслужбы продолжают «агрессивные действия» против Соединенных Штатов в киберпространстве, заявила министр. В частности, американская разведка зафиксировала «постоянные попытки России использовать социальные сети, сочувствующих ей людей и другие социальные группы для того, чтобы посеять разлад и раскол в американском обществе», утверждает Нильсен. Она отметила, что эти попытки не обязательно связаны с «конкретными политиками или политическими кампаниями».

Ранее глава Нацразведки США Дэн Коутс назвал Россию главным инициатором кибератак на критическую инфраструктуру в США. Коутс предупредил, что масштабная волна атак в киберсфере подводит Соединенные Штаты к «критической точке». Сложившуюся ситуацию он сравнил с той, которая наблюдалась перед терактами 11 сентября 2001 года.


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