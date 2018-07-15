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Белорусская молодежь уезжает за границу

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  • 15.07.2018, 22:21
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Выпускники из Беларуси массово уезжают учиться в Польшу и Россию.

Лето - время отдыха, но не для выпускников школ, которые готовятся к поступлению в высшие учебные заведения. От нынешнего выбора зависит весь жизненный путь. Полину Роганову - ждет дорога и в прямом смысле - в Польшу. Выпускница витебской гимназии для поступления выбрала польский университет.

«Смотрела вузы и в Беларуси, и в Польше, но не нашла именно той специальности, которую хотела. Искала я «Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес». У нас туризм более направлен на гостеприимство и аграрный туризм», - говорит «Белсату» выпускница гимназии №2 в Витебске Полина Роганова.

Хотя решение твердо принято, но мать надеется, что дочь не оставит родительский дом или по крайней мере Родину.

- Может, передумаешь, может, останешься еще в Беларуси и поступишь здесь, потому что здесь тоже есть «Туризм»? - спрашивает мать.

- Здесь не так, как в Польше, я хочу развиваться именно в сфере бизнеса и открыть свой бизнес в будущем, - отвечает Полина.

Будущее не в Беларуси привлекает и других сверстников Полины, которые в родном Витебске ходят на курсы польского языка.

«Польский мне очень пригодится для обучения в Польше, куда я уже поеду буквально через несколько дней», - рассказывает учащаяся курсов польского языка Ванда Осипенко.

Преподаватель польского языка не скрывает восторга от ума и трудолюбия белорусских школьников, которые собираются поступать в польские университеты.

«Очень хорошая молодежь. Очень амбициозная, интеллигентная. Очень много у молодежи, детей дополнительных занятий. Я думаю, что в Польшу едет молодежь высокого уровня учиться. Иногда где-то жаль, хотелось бы, чтобы оставались здесь», - говорит преподаватель польского языка Агнешка Атрашкевич.

<>Восточное направление

Но здесь не остаются и те выпускники, которые не намерены ехать в Польшу. Если из 16 учеников из класса Полины четверо поступают в западные вузы, то 6 человек - в российские. Именно последнему выбору способствуют школьные педагоги - убеждена завуч в большим стажем Татьяна Северинец.

«Есть какой-то договор ... с администрациями школ, с распростертыми объятиями принимают разного рода профагитатаров в российские вузы», - считает Татьяна Северинец.

Не только агитаторы поощряют талантливую белорусскую молодежь поступать в Россию, но и сами педагоги. Так, как видим на сайте СШ № 5 завуч написала развернутую статью с инструкциями, как поступить в российские вузы. Такой же рекламы белорусским учебным заведениям в школе не делают.

«Когда приходят наши вузы (в Витебске их много: и технологический, и мединститут, и ветеринарный институт, и педуниверситет), их не так охотно администрация принимает: все нет времени, все дни заняты, чтобы провести профориентационный час», - отмечает госпожа Татьяна .

Татьяна Северинец подняла этот вопрос на заседании в горисполкоме. Чиновники послушали, согласились, но мер не приняли. Изменения нужно вводить и касательно самих университетов: чтобы обучение в них стало более привлекательнее, нужно его сделать финансово доступным и отменить принудительное распределение. Нынешние же чиновники об этом не думают. Но будет ли кому думать в будущем, когда «белорусские мозги» успешно переманивают зарубежные вузы?


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