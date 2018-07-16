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Новый потоп в Бресте: люди плавали по дороге на надувном матрасе

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  • 16.07.2018, 7:52
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Фото: vk.com/mamke_prived_peredavai

Сильный ливень опять затопил город над Бугом.

Брест вновь накрыло сильным ливнем с грозами. Традиционно подтопило проблемные улицы в центре и микрорайонах, сообщает tut.by.

В эпицентре стихии оказались центр, микрорайоны Ковалевка, Граевка, Восток. На проблемных участках мгновенно возникли заторы. Улицы с сильными подтоплениями некоторые водители предпочитали проезжать по тротуару.

А на улице Рябиновой мужчина и вовсе передвигался по дороге на надувном матрасе.

На этой неделе Брест переживает удар стихии во второй раз. 12 июля в Бресте выпало за 9 часов около 60 мм осадков, что составляет 81% месячной нормы. На вторую половину воскресенья синоптики обещали около 39 мм осадков.

Ранее брестское ЖКХ объяснило, что город затапливает по нескольким причинам. По-первых, система ливневых канализаций проектировалась на средние нормы выполнения осадков. Во-вторых, топография: перекресток улиц Гоголя и Карла Маркса находится в своеобразной «низине» — и на этот участок стекается вода с обеих сторон ул. Карла Маркса, от ул. Ленина и от ул. Комсомольской. «Поднять» его невозможно, поскольку придется «поднимать» весь квартал.


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