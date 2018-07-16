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Фотофакт: В Австралии раз в 50 лет появляется огромное разноцветное озеро

  • 16.07.2018, 8:14
  • 1,569
Фото: Instagram/Iam_management

Почему путешественнику стоит побывать в австралийской пустыне.

Озеро Эйр расположено в одном из самых засушливых районов центральной Австралии и считается пересыхающим. Но примерно раз в 50 лет оно превращается в самое большое озеро на континте — площадью 9500 км². И становится при этом разноцветным, пишет vokrugsveta.ua.

В сухой сезон в водоеме остается совсем немного воды, которая обычно собирается в небольших озерцах на соленом ложе озера.

Но приходит сезон муссонов. И полноводные реки Квинсленда бегут к озеру. Правда, не всегда до него добираются. Сколько воды добежит до Эйра и наполнит ли его, зависит от мощности сезонных ливней. В этом году наводнение в Квинсленде стало причиной невероятно живописного явления.

Эйр оживает, в нем начинает играть рыба, гнездятся пеликаны и лебеди, а пустынные берега покрываются цветами.


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