Александра Герасименя ждет ребенка 2 16.07.2018, 8:20

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Александра Герасименя

Информацией поделилась главный тренер национальной сборной Беларуси.

Знаменитая белорусская пловчиха Александра Герасименя ждет ребенка. Об этом рассказала главный тренер национальной сборной Беларуси Наталья Шоломицкая, сообщает pressball.by.

"Вы знаете, мы все очень рады за Сашу. Конечно же, рождение малыша — это очень ответственная задача для девочки. Я думаю, что Саша, если будет чувствовать себя нормально, вернется и покажет еще себя. Мы ее все очень ждем, желаем ей крепкого здоровья и скорейшего возвращения в нашу команду", — Сказала Шоломицкая в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5".

32-летняя Герасименя выиграла две серебряных медали на Олимпиаде в Лондоне в 2012 году и завоевала бронзу в Рио-2016.