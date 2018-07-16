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Отравление в Эймсбери: «Новичок» был во флаконе от духов

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  • 16.07.2018, 8:44
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Фото: UPG

Об этом рассказал брат пострадавшего британца.

Брат Чарли Роули, который пострадал в результате отравления нервно-паралитическим веществом в британском городе Эймсбери, рассказал, что яд находился во флаконе от духов.

По словам Мэтью Роули, его брат подобрал флакон, после чего он и его подруга оказались в больнице, сообщает ВВС.

Правоохранители, которые ведут расследование инцидента, не прокомментировали слова Мэтью Роули.

Ранее полиция сообщала, что Новичок нашли в "небольшом флаконе" в квартире Чарльза Роули.

Напомним, 30 июня из дома в Эймсбери госпитализировали пару - 45-летнего Чарли Роули и 44-летнюю Дон Стерджесс. Позже стало известно, что женщина скончалась в больнице. Мужчина же пришел в себя после "небольшого, но весомого улучшения".

Британские власти публично объявили, что пара подверглась воздействию вещества Новичок.

Эймсбери расположен в 15 километрах от Солсбери, где 4 марта бывший российский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

В Лондоне заявили, что рабочей линией, случившегося считается нецеленаправленное покушение. Скорее всего, пара британцев пострадала от остатков вещества Новичок, которым были отравлены бывший офицер ГРУ и его дочь.


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