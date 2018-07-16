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Тренер сборной Хорватии: Мы можем идти с высоко поднятой головой

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  • 16.07.2018, 8:49
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ЗЛАТКО ДАЛИЧ

Златко Далич считает, что для победы на ЧМ не хватило всего лишь немного удачи.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич в интервью sports.ru подвел итоги ЧМ-2018 для своей команды, потерпевшей в финале поражение от французов.

— Продолжите работу в сборной?

— Сейчас я готов отдохнуть. Последние несколько месяцев работали напряженно. Сейчас я возьму тайм-аут, передохну. Я никогда не принимаю решение на скорую руку. Не думаю ни о чем другом, кроме как вернуться в Хорватию и отдохнуть.

— Что вы сказали игрокам, когда после матча собрались в круг?

— Сказал, что вы можете идти с высоко поднятой головой. Можете гордиться тем, как сыграли. Выше голову. Нет причин для расстройства. Конечно, в поражении есть толика грусти, но я сказал, что грустить нечего. Иногда в футболе проигрываешь.

— Сочувствую по поводу поражения. Вы выглядели, как будто все контролировали. Но были забиты два противоречивых гола. Как вмешались в игру видеоповторы?

— Я должен поздравить Францию. Первые 20 минут мы играли хорошо, контролировали матч. Затем после стандарта был забит автогол. Мы продолжали контролировать, вернулись к жизни, но нам дали пенальти.

Я не люблю комментировать судейство, но скажу одну вещь: в финале ЧМ такие пенальти не назначаются. Но это не умаляет победы Франции. Это был лучший наш матч на ЧМ. Мы контролировали игру, но так получилось.

— Как в целом вы относитесь к видеоповторам?

— Я не хотел негативно отзываться об арбитре, так получилось. Он сделал то, что посчитал честным и справедливым. Просто когда система работает против тебя, это всегда плохо. Но вообще видеоповторы — это хорошо для футбола.

— Как выбежавшие на поле зрители повлияли на игру?

— Я не буду это комментировать.

— Чего не хватило Хорватии для победы? Когда поняли, что матч проигран?

— Не хватило удачи, особенно с первыми двумя голами. Удача сопутствовала нам во всех предыдущих матчах, но не сегодня. Мы контролировали игру, но пропустили автогол и пенальти.

После третьего и четвертого голов я понял, что будет сложно. Мы отыгрались после первого, хотя и тогда было сложно. Мы отыгрались благодаря настойчивости Манджукича, но тяжело добиться победы, пропустив четыре гола.

Матч обслуживала аргентинская бригада арбитров во главе с Нестором Питаной.


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