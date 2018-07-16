В центре скандала: как «Гомсельмаш» выталкивают с российского рынка 16.07.2018, 9:06

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Что не поделили российские и белорусские предприятия-компаньоны?

Не утихают скандалы вокруг одного из крупнейших производителей комбайнов на территории РФ: российско-белорусского предприятия ЗАО СП «Брянсксельмаш», пишет «Завтра твоей страны».

Компаньон попался с поличным

Напомним, что недавно Следственный комитет Беларуси сообщил о задержании генерального директора «Брянсксельмаша» Валерия Сулеева. Как следует из заявления СК РБ, 54-летний руководитель брянского предприятия (он является гражданином Беларуси) попался с поличным при передаче взятки в размере 1 млн российских рублей заместителю генерального директора и начальнику одного из отделов Гомельского завода литья и нормалей. Последние, по информации белорусских правоохранителей, выступали инициаторами закупки комплектующих для нужд этого предприятия.

Гомельский завод литья и нормалей, также как и «Брянсксельмаш» являются структурными единицами крупнейшего сельхозмашиностроительного холдинга Беларуси – «Гомсельмаша». В частности, «Брянсксельмаш» с 2005 года занимается производством по лицензии и реализацией сельскохозяйственной техники на российском рынке. С 2016 года она продвигается в России под брендом «Десна-Полесье».

Холдингу «Гомсельмаш» принадлежит 51% доли в совместном предприятии, которое входит в число лидеров на комбайновом рынке России. Остальные его акции распределены между российскими партнерами. В частности, 47,34% акций владеет бывший заместитель руководителя администрации Брянска Леонид Гранкин, 1,66% акций принадлежат возглавляемой им компании «Брянсксельхозмаш».

Раздрай в рядах акционеров

Однако, как свидетельствуют материалы дела, которое находится на рассмотрении Арбитражного суда Брянской области, между партнерами возникли разногласия.

Компания «Брянсксельхозмаш» обратилась с иском к «Гомсельмашу». Российское предприятие пытается через суд обязать гомельский холдинг продать 2% акций ЗАО СП «Брянсксельмаш» за 602 тыс. российский рублей.

В случае удовлетворения этого иска Леонид Гранкин и его партнеры получат контрольный пакет брянского производителя комбайнов.

Арбитражный суд Брянской области пока не принял решение.

По мнению суда, само заявление было подано с «нарушением требований» нескольких статей российского арбитражного процессуального кодекса. В определении, в частности, указано, что истец в числе прочего не предоставил суду «доказательств, подтверждающих намерения ответчика -- ОАО «Гомсельмаш» продать акции ЗАО СП «Брянсксельмаш» третьему лицу».

Однако суд предоставил истцу время на исправление ошибок и готов ожидать нового заявления до 20 июля 2018 года.