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«Комиссии по «тунеядцам» наделены поистине чрезвычайными полномочиями»

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  • 16.07.2018, 9:30
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Павел Левинов

В Беларуси готовится масштабное вмешательство в частную жизнь граждан.

Витебский правозащитник Павел Левинов обратился в администрацию Первомайского района Витебска с просьбой включить его в состав комиссии по содействию занятости населения. На днях получил официальный отказ: «Удовлетворить просьбу о вступлении в комиссию не представляется возможным. Ведь комиссия уже создана, состав утвержден».

В разговоре с «Витебской весной» Павел Левинов уточняет, что обращался в администрацию исключительно как представитель Республиканского правозащитного общественного объединения «Белорусский Хельсинкский комитет» (БХК).

«Рассмотрев просьбу о вступлении (...) в комиссию по содействию занятости, администрация Первомайского района сообщает, что удовлетворить ее не представляется возможным, так как в целях исполнения пункта 2 постановления Совета Министров Республики Беларусь от 31 марта 2018 года №240 «Об утверждении Примерного положения о постоянно действующей комиссии по координации работы по содействию занятости населения «решением администрации от 28 апреля 2018 года №144 создана постоянно действующая районная комиссия, в соответствии с требованиями законодательства утвержден ее состав», - говорится в ответе из администрации Первомайского района.

Левинов: «Комиссия уже создана? Ну и что?»

Такой ответ не удовлетворил правозащитника. «Комиссия уже создана? Ну и что? А где-то регламентируется количественный состав участников комиссии? Нет. Ну так включите еще одного человека, двух включите, или пятерых, в чем проблема? Я проблем не вижу», - возмущается Левинов.

Правозащитник сообщает, что сразу после получения отказа направил в администрацию электронное письмо с просьбой прислать ему текст решения и список утвержденных членов комиссии.

«Чтобы можно было посмотреть, сколько вас и кто вы. Жду ответа», - объясняет Павел Левинов.

Кроме того, правозащитник обратился за объяснениями в администрацию Лукашенко. «Ранее руководитель администрации говорила, что не видит никаких препятствий для включения в состав комиссии в том числе и представителей гражданского общества. То же самое утверждается в постановлении Совмина «о содействии занятости», но, как видим, на деле оказывается все наоборот», - комментирует правозащитник.

«Комиссии не должны вмешиваться в судьбы людей»

Свое желание вступить в «комиссию по тунеядцам» Левинов объясняет тем, что фактически эта комиссия должна быть общественной, а ее работа - публичной, открытой и прозрачной. «Второй момент: у меня есть большой опыт работы в этом направлении, и я считаю, что могу быть полезным в работе данной комиссии», - говорит Левинов.

Между тем, подчеркивает, что созданные комиссии наделены сейчас слишком широкими, поистине чрезвычайными полномочиями.

«Считаю, что такие комиссии имеют право на существование, но только в качестве наблюдательных, консультационных органов. И никак не законодательно-исполнительных. Они не должны иметь права вмешиваться в судьбы людей и влиять на эти судьбы. Фактически же, с теми полномочиями, которые им наделены, эти комиссии будут нарушать права граждан на свободный выбор профессии, на свободу распоряжаться своим временем, будут вмешиваться, в том числе, и в частную жизнь граждан», - считает представитель БХК.


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