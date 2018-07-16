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Пентагон придумал асимметричный ответ российским танкам

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  • 16.07.2018, 9:55
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Американские боевые машины завтрашнего дня будут практически неуязвимы для противотанкового оружия.

Четыре года назад Агентство передовых оборонных исследовательских проектов («ДАРПА» (DARPA)) министерства обороны США запустило программу под названием Ground X-Vehicle Technology (GXV-T) и привлекло к ней самых технологически продвинутых подрядчиков. Как отмечает «Нью Атлас» (New Atlas), эта инициатива имеет очень амбициозную задачу — позволить американским военным выйти за рамки нынешней парадигмы наземных боевых действий, пишет издание «Деловая Столица».

Под парадигмой, подлежащей слому, имеется в виду постоянно усиливающаяся вендетта между танками и противотанковым оружием. В разных странах продолжает создаваться все более мощное оружие для поражения танков. В ответ разработчики танков должны защищать их все более толстой броней — до такой степени, что главный боевой танк армии США M1A2 Abrams имеет ошеломляющую массу 65 тонн. Как следствие, использование армией современного танка сталкивается с многими проблемами — от сборки, технического обслуживания, развертывания и вплоть до применения в бою. Эти танки трудно назвать проворными и поворотливыми, а их огромная масса может повредить или разрушить дороги и мосты.

Программа GXV-T направлена на то, чтобы в поисках превосходства в битве обойтись без тяжелых, но все равно слишком уязвимых бронированных машин. «ДАРПА» работает над созданием более мелких, легких, проворных, простых в эксплуатации транспортных средств, располагающих иными, более надежными способами защиты и выживания на поле битвы, чем массивные доспехи, и гораздо менее уязвимыми для противотанкового оружия. В конце июня представители GXV-T продемонстрировали шесть уже разработанных подрядчиками «ДАРПА» замечательных технологий, которые будут применяться в быстрых боевых машинах завтрашнего дня.

Колеса-трансформеры

Как известно, круглые колеса позволяют транспортным средствам двигаться с наибольшей эффективностью по гладкой дороге, гусеницы же обеспечивают максимальную проходимость в условиях бездорожья. Группа из Национального центра робототехнических разработок (National Robotics Engineering Center) Университета Карнеги-Меллона сконструировала гусеничное колесо RWT (Reconfigurable Wheel Track), которое способно трансформироваться из одного вида в другой простым нажатием кнопки.

В одном виде RWT представляет собой достаточно традиционное колесо круглой формы, которое вращается вокруг своей оси. При переключении в другой вид колесо приобретает треугольную форму, его ось фиксируется, и резиновая гусеница движется по специальным каткам. Процесс трансформации колеса из одного вида в другой занимает всего 2 секунды.

Внутриколесный электродвигатель

Специалисты компании QinetiQ разработали электродвигатель, который помещается внутри барабана стандартного военного 20-дюймового колеса. Этот двигатель имеет встроенную трехступенчатую передачу и обеспечивает быстрое ускорение, маневренность как на грубой, так и на гладкой поверхности, а охлаждается он при помощи жидкости тормозной системы.


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