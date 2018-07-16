Фотофакт: Путина троллят перед саммитом в Хельсинки 16.07.2018, 10:31

Главу Кремля в столице Финляндии поприветствовали специальным баннером.

Крупнейшая газета в Финляндии приветствует президента России Владимира Путина рядом рекламных щитов перед долгожданным саммитом с главой Белого Дома Дональдом Трампом, издеваясь над его заведомо плохими отношениями со СМИ.

На улицах Хельсинки появилась серия билбордов, призванная подчеркнуть проблемы свободной прессы. Надпись на одном из них гласит: «Господин президент, добро пожаловать на землю свободной прессы».

Напомним, саммит в Хельсинки начнется в 13.00 по минскому времени.