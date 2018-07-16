«Продать или купить теперь можно действительно что угодно» 8 16.07.2018, 10:49

3,835

Что происходит на региональных авторынках.

Abw.by регулярно посещаем авторынки Беларуси, чтобы быть в курсе событий. В этот раз журналисты решили отвлечься от популярных "Малиновки" и "Ждановичей" и посмотрели, что происходит на авторынке в Витебске.

Напомним, что этот региональный рынок работает скорее по принципу автохауса, продавцы у автомобилей не стоят. В четверг днем масштабы особо не поразили: на площадке ждали своих покупателей около четырех десятков автомобилей. Традиционно "базарные" дни - суббота и воскресенье.

Как сообщили на рынке, продажи идут в совершенно разных ценовых категориях, но "свежих" машин нет. Экземпляры из Беларуси и изредка России очередной раз меняют владельцев. Небольшой глоток воздуха - машины из США, однако их количество просто ничтожно по отношению к объемам продаж. Так что же продают?

Для лучшего понимания стоимости автомобилей, журналисты воспользовались своим инструментом "График цен", который неустанно следит за всеми объявлениями на сайте.

На входе на рынок стоит Mazda6 2007 г.в. с 2,3-литровым двигателем и "автоматом". На листке под стеклом написано: "Из США в 2011 году". Стоимость - $6200 с пометкой "хороший торг". Средняя цена Mazda6 2007 г.в. в базе - $6580.

Чуть поодаль расположился относительно свежий Nissan Qashqai+2 2011 года с двухлитровым бензиновым двигателем, полным приводом и АКПП. Заявленный пробег - 102.000 км. Комплектация, судя по написанному на листике под стеклом, называется "есть все". Что примечательно, автомобиль выставлен на продажу с российскими "номерами". Оценили Qashqai в $13.950.

Еще один Qashqai+2 расположился в противоположном углу рынка. Он старше - 2009 г.в., с 1,5-литровым дизелем под капотом и механической коробкой передач. Этот экземпляр стоит $9950.

Passat B6 2010 года с 1,8-литровым двигателем и АКПП предлагается за $8500. "Два чип-ключа, климат- и круиз-контроль, подогрев лобового стекла и кресел", - отмечает преимущества Passat продавец. Средняя цена B6 того же года выпуска в базе журналистов - $9470. Вроде бы все неплохо, но без тест-драйва и тщательного осмотра кузова делать какие-либо выводы будет неверно.

Еще из свежих автомобилей - Skoda Octavia 2013 г.в. с 1,8-литровым двигателем, "автоматом" и заявленным пробегом 49.000 км. Просят за Octavia $12.900 при средней стоимости модели того же года в нашей базе $10.450. Возможно, все дело в комплектации. Задний номерной знак расположен в номерной рамке с контактами официального белорусского дилера - если это не уловка, то есть шанс, что автомобиль с момента покупки не менял владельца и сохранил историю обслуживания.

Среди представителей VAG замечаем дизельный 1,9-литровый Golf IV 1999 года - какой же авторынок без него? Автомобиль оценен в $3850. Средняя стоимость подобных авто в базе - $4160. Кажется, они не стареют, а с годами становятся только лучше.

"Родственник" Golf - Passat B4 - 1996 г.в. с 1,8-литровым двигателем стоит $2300. Средняя стоимость авто в нашей базе объявлений - $2650. Еще один Passat расположился в противоположном ряду: универсал 1994 года с 1,9-литровым дизелем под капотом оценили в $2650. Средняя цена в базе - $2440.

И конечно, куда же без "классики" Golf II! "Классика" 1988 года с 1,3-литровым двигателем предлагается за $1450. Средняя стоимость в базе объявлений не дотягивает до тысячи - $850.

Из представителей "классики" отыскался также универсал Audi 100 1989 г.в. с 2,2-литровым двигателем газ-бензин и АКПП. При средней цене в базе объявлений $1470 за Audi 100 на рынке просят $2200. Напомним, что речь идет о почти 30-летнем автомобиле.

Возле Audi расположилась Mazda CX-7 2008 года с 2,3-литровым турбированным двигателем и "автоматом", а также с подозрительно затертой одной фарой и такими же подозрительными зазорами капота. Цена CX-7 - $8800. Средняя стоимость авто того же года выпуска в базе - $9690.

В $9000 оценил продавец свой Renault Megane 2010 г.в. с 1,5-литровым дизелем и "механикой". Дизельный Renault Megane 2002 года стоит уже $3550. Dodge Caravan 2000 г.в. с АКПП и 2,4-литровым бензиновым двигателем немного дешевле - $3350, что на 200 у.е. выше средней цены в нашей базе.

За седан Opel Vectra 2003 года продавец не прочь выручить $4650.

Из "интересного" рядом - Volkswagen Polo 2012 г.в. за $7500. Что примечательно, авто оборудовано "автоматом", что в белорусских реалиях редкость. ТО пройден до весны следующего года.

Никуда и без "пушек" BMW! Дизельный BMW 525 1998 года продавец оценил в $4300. Бензиновый BMW 318 1995 г.в. выставлен на продажу за $3000 при средней стоимости в базе $2620.

Из более редких автомобилей отметим два экземпляра. Первый - Chevrolet Trax 2014 года с пометкой "без пробега по РБ", 1,4-литровым двигателем и коробкой-"автоматом". Стоимость авто - $12.900.

Второй интересный экземпляр - Suzuki Kizashi 2012 г.в. с 2,4-литровым двигателем, полным приводом и автоматической коробкой передач. Стоит сие удовольствие немало - $15.400.

В самом уголке авторынка расположился еще один автомобиль, который точно не для всех, - Toyota Highlander. За экземпляр 2014 года с пробегом 48.000 км и полной историей владения с момента покупки владелец хочет $41.000.

Вердикт

По сравнению с прошлыми годами витебский авторынок пусть незначительно, но подрос. Не то автомобили стали продаваться активнее, не то сам рынок стал популярнее - сейчас судить об этом трудно. Другое дело, что выбор все же ограничен: за редким исключением заметно "уставшие" автомобили выходят на очередной круг обмена в пределах белорусского рынка, и конца этому круговороту не видно. Правда, если верить словам работника авторынка, продавцы и покупатели наконец-то оживились, "продать или купить теперь можно действительно что угодно".