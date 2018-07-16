Семь самых красивых пляжей на Средиземном море 2 16.07.2018, 11:00

2,206

В данном случае эстетические наслаждение подкрепляется еще и чистотой воды.

«Вокруг света» собрал подборку лучших пляжей на Средиземном море.

Elafonissi, Крит, Греция

Elafonissi — небольшой остров, отделенный от берега лагуной, глубина которой – не больше одного метра. И пляж на этом острове считается одним из самых красивых на Крите благодаря прозрачной, как хрусталь, воде и зефирно-розовому оттенку песка.

Dona Ana, Алгарве, Португалия

Dona Ana — один из самых впечатляющих пляжей Португалии. Он спрятан на полуострове к югу от оживленного курорта Лагуш: вниз от дороги до впечатляющего скалистого мыса Понта-да-Пьедаде. Сам пляж – это дуга великолепного золотого песка, омываемого кристально чистыми водами в окружении причудливых скальных образований. Арендовав лодку, отсюда можно отправиться в путешествие через морские арки и гроты.

Navagio, Закинф, Греция

В эту уютную бухту на острове Закинф, также известную как Пляж кораблекрушения, можно попасть только с моря. Называемая также Бухтой контрабандистов, эта песчаная полоса, окруженная белями известняковыми утесами, получила свое прозвище еще в 1983 году, когда корабль Panagiotis разбился здесь во время транспортировки сигарет. Сейчас сейчас ржавый остов «Панагиотиса»лежит на берегу и служит надежным укрытием от солнца, а заодно — экзотическим декором пляжа.

Monterosso, Чинкве-Терре, Италия

В Монтероссо-аль-Маре на итальянской Ривьере – огромная песчаная набережная, куда попадают все туристы без исключения. Один из пяти городочков, которые составляют Чинкве-Терре, расположен в самом центре небольшого живописного залива. Местный пляж очень популярен в летние месяцы, поэтому лучше приехать в начале июня или в конце августа.

Cala Cap Roig, Коста-Брава, Испания

В Монтероссо-аль-Маре на итальянской Ривьере – огромная песчаная набережная, куда попадают все туристы без исключения. Один из пяти городочков, которые составляют Чинкве-Терре, расположен в самом центре небольшого живописного залива. Местный пляж очень популярен в летние месяцы, поэтому лучше приехать в начале июня или в конце августа.

Saleccia, Корсика, Франция

Пляж Салечча скрыт в отдаленном уголке северной Корсики. Туда нужно идти пешком несколько часов, или можно прокатиться на арендованном джипе от близлежащего Сен-Флоранта. Однако пляж стоит усилий.

Когда заросли можжевельника расступаются, все еще источая аромат, перед зрителем открывается прекрасный вид на белый песок и бирюзовые воды Средиземного моря. Несмотря на удаленность, на пляже довольно много людей в летние месяцы. но если попасть туда не в сезон, компанию вам составят только дремлющие где-то вдалеке коричневые корсиканские коровы.

St. Peter’s Pool, Мальта

Добираться к бассейну святого Петра лучше всего на машине с высоким клиренсом — на дороге много камней. Подобраться к воде — целый квест: нужно найти узкую тропку, которая идет над краем склона, вдоль фермерских хозяйств, а затем достаточно круто спускается к пляжу. Вознаграждение за потраченные усилия — вид. Белые меловые скалы особенно ошеломительно выглядят на фоне лазурного моря.

Этот маленький природный «бассейн» окружен невысокими скалами, с которых удобно нырять, причем высота меняется, от «черного пояса по нырянию» до вполне «детской». На главной части пляжа можно спуститься к воде по природным ступенькам. В сезон здесь довольно многолюдно.