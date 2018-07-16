«Я вот за Путина боюсь!» 7 16.07.2018, 11:12

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Российское Забайкалье «уходит» под воду.

Вторую неделю в Забайкалье идут проливные дожди, вызвавшие разлив рек и затопление целых районов. Дороги в крае размыты, 37 мостов разрушены. 9 июля власти ввели в крае режим ЧС и объявили, что эвакуировали больше тысячи человек. Однако многие забайкальцы сообщают, что им никто эвакуацию не предлагал, и заранее о наступающей стихии не предупредили, передает «Сибирь. Реалии».

Пострадавшим пришлось срочно переезжать к соседям или спасаться на верхних этажах своих затопленных домов. Потому что о наводнении, которое власти края упорно называют подтоплением, многих жителей никто не предупредил. Они просто увидели пришедшую воду.

Татьяна Анисимова, Шилка:

– Вода начала приходить еще 5 июля, сначала только во двор и огород, а 8 июля с утра пошел большой вал, так что первый этаж моего дома почти полностью затопило. Это было просто шокирующе, потому что нас никто не предупреждал о такой возможности: просто за полдня вода поднялась в человеческий рост.

Хорошо, что мы, увидев, какими темпами вода прибывает, сами решили эвакуировать лошадей в город. И то мы уже буквально выплывали из конюшни с лошадьми. Мост уже был перекрыт для машин, из-за опасности обрушения. Так что мы по пояс в воде дошли до города, распределили животных между друзьями-знакомыми и обратно вплавь.

Сейчас живем на втором этаже, на первом – пятисантиметровый слой ила. Потихоньку убираемся, ремонтируемся. Хотя чиновники кричат: "Оставляйте все в исходном виде, а то компенсацию не получите!" А как это оставишь? У нас два насоса сгорели в воде, один уже починили, потому что воду надо выкачивать. Пить ее сейчас, конечно, нельзя, неизвестно, сколько еще грязь будет вымываться, только для хозяйственных нужд.

Вообще весь ущерб где-то тысяч 300 у нас составит. 100 тысяч обещают выплатить? Конечно, нам только на самое необходимое хватит. Ведь пропали все вещи, хранившиеся на первом этаже, вся зимняя одежда семьи, мебель. Ну да ладно, нам бы хоть что-то получить. Потому что есть опасение, что вообще ничего не компенсируют. Сегодня комиссия к нам в Шилку приезжала, к нам так никто и не зашел. Соседи передают, что чиновники даже шантажируют – заставляют подписать бумагу, якобы нас предупреждали заранее о наводнении, иначе не выплатят компенсацию. Хотя нас совершенно точно никто не предупреждал – ни власти, ни МЧС. Мы просто в один день увидели воду.

Сейчас, несмотря на спавшую немного воду, в районе по-прежнему аварийная ситуация. Из шести мостов в Шилкинском районе остался всего один, самый легкий, по которому только легковушки могут проехать. Как только спадает вода, мы срочно едем в магазин запасаться продуктами, водой. Потому что обещанного администрацией подвоза воды у нас так и не было.

Андрей Черных, Шилка:

– Я на работе был, когда вода до нас дошла. Часов 11 было. Побежал домой, там у меня жена на девятом месяце оставалась. Документы в охапку и поехали к теще, там жену оставил, а сам быстро-быстро обратно – спасать животных. Собаку, кроликов – на крышу, кошку – на чердак. Все сами, конечно, объединились с ребятами по соседству, друг другу помогали. Сам пока живу у матери в многоквартирном доме, 5-й этаж не затопило.

Почти все вещи, мебель пропали – вода в доме поднялась на 72 сантиметра. Даже сейчас остается на уровне в 20. Сегодня заезжали две женщины из комиссии ущерб оценивать – в дом не смогли зайти из-за воды, я сам бегал замерять уровень. Обещали выплатить компенсацию, вписали 4 шкафа, стиральную машинку да холодильник. Видимо, только это и возместят.

Такого потопа я здесь никогда не видел. Хотя соседи вспоминают, что в 87-м было наводнение, но вода быстро пришла и быстро ушла, дамб на наших реках тогда еще не было.

Лидия Пермякова, станция Ингода, Читинский район:

– Живу в 40 километрах от Читы, у нас дом на возвышении, так что сильно не пострадали. Но вот наши друзья в Чите в районе Остров – их залило и отрезало от цивилизации. Даже связь пропала. Им пришлось уехать, сейчас вода спала, опять возвратились. Ждут вторую волну.

Сами они опасаются говорить, имена свои называть. Обрадовались, что вода падает. А в моем возрасте уже не боятся, я вот за Путина боюсь! Наводнение – скажут, Путин виноват. А на самом-то деле там просто на местах власти вообще ничего не делают. Наши, из администрации поселка Ингода в Читинском районе, во главе с Белоголовкиным – их даже не было на рабочем месте во время наводнения. Думаю, с новой волной нижних наших соседей точно утопит и никто спасать не будет. Вообще ничего для села не делают.

Лев Александров, Чита:

– Я о "подтоплении" узнал 10-го рано утром – мне рабочий позвонил с сообщением, что подвал на нашем складе затоплен. Причем буквально накануне, когда Шилку уже прилично подтопило, Жданова (Надежда Жданова, губернатор Забайкальского края. – С.Р) прилюдно объявила, что все нормально, это не ЧС.

Что особенно досадно – наши власти себя показали совершенно некомпетентными, даже когда уже стали ясны масштабы наводнения. Они бегают по районам в командировки, успокаивают людей, говорят ободряющие вещи, а делать ничего толком не делают. Взять, к примеру, транспортные пути – они же все разрушены, даже федеральная трасса "Амур". Вместо того чтобы отправить инженерные войска укреплять опасные мосты, они просто перекрыли все дороги.

Весь бизнес в Забайкалье, можно сказать, "встал", логистика полностью нарушена. Я состою в торгово-промышленной палате, вчера как раз прошло заседание, на котором собрались различные министры. На нем нам, предпринимателям, и сказали, что пострадавшему от наводнения бизнесу не только не полагается компенсация, они даже справку о ЧС нам не выдадут. Дело в том, что в страховых контрактах и договорах с контрагентами обычно есть пункт о форс-мажоре, к которому вполне относится наводнение. Так вот, власти края отказываются дать справку о том, что с такого-то по такое число в регионе произошло наводнение.

Дефицит товаров в Чите уже местами наблюдается, но у нас ситуация еще не такая критическая, как, например, в поселке Новокручининский. Там вода полностью отрезала от мира 70 семей. Конечно, там дефицит всего – продуктов, питьевой воды. Колодцы все затопило. Чтобы выбраться, надо переплыть бурную Ингоду. Спасатели на катерах должны привезти им необходимое. Но только в воскресенье!

Везде перебои с электричеством. У нас в магазине жители даже не берут скоропортящиеся продукты, которые требуют хранения в холодильнике. Боятся, что опять надолго вырубят свет. Потому что до конца месяца будут ливни. Да, затопившая город Читинка спадает, но уровень растет в Ингоде. Так что все еще не закончилось.

Наталья Шуляк, Чита:

– Я узнала самая первая на нашей улице Свердлова, просто потому что встаю на работу в 5 часов утра. Пошла на работу, подхожу к реке – и вижу, как вода хлещет через шлюзы. Я бегом обратно, давай всех соседей будить, что нас топит. В 5:45 вода уже к нашему порогу подошла. Спасибо, наш сосед по бараку со второго этажа разрешил нам вещи к нему перенести. На работу в онкодиспансер в этот день даже не пошла.

Основное залило, даже думать страшно, сколько потребуется на ремонт

Кое-что по мелочи успели спасти, но основное залило, даже думать страшно, сколько потребуется на ремонт. Мне еще повезло, что квартира повыше находится, чем у остальных. Только по колено вода была, у остальных еще выше.

Понятно, жить там невозможно, даже сейчас вода еще не ушла полностью. Переехать тоже пришлось к соседу. Потому что ни о какой эвакуации нас не спросили, не предупредили. Ни до потопа, ни после не предложили. Вообще никого из чиновников близко не видела.

Ольга Попова, Чита:

– Я буквально вчера была в администрации Читы. Что мне сказали? Выдаем по 10 тысяч рублей всем жителям пострадавших улиц. На еду и на таблетки.

Вам ничего не положено. Не согласны? Обращайтесь в суд

При этом они смотрят на прописку в паспорте – живешь ли ты на затопленных улицах. Вот у моего мужа прописка в моей квартире временная. Уже 20 лет. Они сказали: "Вам ничего не положено. Не согласны? Обращайтесь в суд". Видите, некоторым даже на утонувшие лекарства не дают. Боюсь, с компенсацией ущерба будет еще тяжелее. Сейчас пока ничего не говорят, сначала они подсчитывать ущерб будут. Но чувствую, мы настрадаемся. У нас же барак старый, 34 года постройки. Разваливается весь, в нем ни единого разу даже капремонта не делали.

Этот паводок стал самым масштабным в Забайкалье за всю историю наблюдений с 1936 года. 10 июля в регионе были подтоплены города и деревни четырех районов: Тунгокоченского, Карымского, Шилкинского и Читинского. 11 июля из Читы эвакуировали 2860 человек, в городе затоплены 18 дачных кооперативов и 14 улиц. В администрации Читы признали, что не предупредили о последствиях повышения уровня рек в Забайкалье всех жителей города.