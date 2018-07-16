В какие страны белорусы стали чаще уезжать на заработки 3 16.07.2018, 11:34

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Все больше белорусов решают попытать счастья за границей.

Tut.by посмотрел, в какие страны чаще всего отправляются на заработки белорусы.

Число уехавших на заработки в первом полугодии выросло во всех регионах, кроме Минской и Могилевской областей. Активнее всего соотечественники отправляются на заработки в Россию, Польшу, Литву, США и Германию. В топ-10 стран, в которых белорусы чаще всего находят работу, также входят Чехия, Финляндия, Китай, Катар, Корея (18).

При этом число иностранцев, которые находят работу в Беларуси, сокращается.

Напомним, в Беларуси решили взяться за тех, кто отправляется на заработки в другие страны. Так, проблемой «ощутимой» трудовой миграции обеспокоены в Федерации профсоюзов. В организации убеждены: чтобы сдержать ее, нужно «наравне с ростом зарплаты белорусам предоставлять современные условия переобучения».