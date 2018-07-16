Архитектор: Белорусы понемногу отходят от стиля 90-х, когда многие строили себе дворцы 11 16.07.2018, 12:01

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Антон Зухович

Молодой архитектор – о том, сколько стоит дом построить под Минском.

Антон Зухович – архитектор студии PRAEKT.BY. К нему обращаются люди, которые хотят качественно спроектировать и построить свой дом. По просьбе «Салiдарнасцi» архитектор подробно рассказал, о чем стоит подумать до того, как браться за строительство.

– Есть мнение, что в Беларуси люди больше привыкли жить в городах, в спальных районах.

– Я бы не сказал, что белорусы отдают предпочтение городам. Даже наоборот – большая часть населения у нас исторически жила в деревнях. И сейчас у меня много знакомых, которые хотят уехать из города.

Другое дело, что у всех есть работа, и люди не очень хотят далеко ездить. Это в России считается, что 100 километров – не расстояние. А белорусы все-таки предпочитают, чтобы место работы было не дальше, чем в 20 километрах от места жительства. А все остальное рассматривается только как дача.

Важную роль играет инфраструктура. Люди готовы ездить из деревень, где они построили дома, но куда водить детей в школу, в детский садик? Вот это реальная проблема. И пока это сдерживающий фактор.

– А почему белорусы уезжают из городов? Связано ли это с европейской тенденцией, когда люди потихоньку начинают перемещаться в загородные дома?

– Вы посмотрите, какие у нас строят города. На мой взгляд, причина в плохом проектировании городского пространства так называемых спальных районов.

Тот же «Маяк Минска», который планировался стать элитным районом, а по факту получился очередной муравейник. Мне кажется, люди не очень хотят жить в районах, плотно застроенных многоэтажками, где есть проблемы с парковкой и практически нет зеленых зон. Это все подавляет человека.

Поэтому многие покидают города и стремятся обзавестись своим жильем, пусть даже за чертой города.

Город должен быть комфортной средой обитания. Я думаю, в спальных районах не должно быть застройки выше 5-7 этажей. Это предел. Конечно, ситуация местами меняется в лучшую сторону – появляется малоэтажная застройка в Боровлянах, таунхаусы на Минском море. Но пока это не приобрело массового характера.

– Люди часто думают: зачем надо платить архитектору – мы сами можем в интернете посмотреть. Найдем проект и будем строить. Насколько такой подход имеет право на жизнь?

– Каждый человек должен заниматься своим делом, тем, чему его учили. И поэтому врач или швея не должны считать, выдержит ли это стропило его крышу или какой марки бетон нужно применять для фундамента.

Как правило, неопытный человек берет что-то покрепче, на всякий случай. Соответственно, дороже. Так бывает и с котлами отопления – часто берут побольше и помощнее. А если все грамотно посчитать, то в этом, возможно, нет никакого смысла.

Конечно, в интернете сегодня много информации, но никто ведь не станет искать чертежи, чтобы самому себе сделать автомобиль. То есть, чем больше заказчик задает вопросов, тем лучше для него же и для совместной работы с архитектором. Типовых проектов много, но далеко не все участки типовые, а эти понятия непосредственно связаны между собой.

Имея хороший профессиональный проект, можно сэкономить где-то до 10-20% стоимости строительства. То есть, если клиент архитектору и инженерам платит за проектирование 1500-2000 долларов, то эти затраты в итоге могут окупиться в несколько раз.

– Предположим, у человека есть необходимая сумма денег, и он хочет строить частный дом за городом. С чего ему начать?

– Конечно, начинать нужно с участка: выбрать землю, изучить инфраструктуру, транспортные пути. На мой взгляд, сейчас есть смысл присматриваться к городам-спутникам. Это Заславль, Дзержинск, Смолевичи – там строятся хорошие дороги, будут скоростные поезда. Поэтому эти направления есть смысл рассматривать.

Другое дело, что не каждого эти моменты волнуют. К примеру, те же айтишники могут спокойно работать дома, поэтому для них этот фактор не такой значительный. Кто-то, наоборот, ищет глухую местность, чтобы было спокойно и тихо вокруг. Так что выбирать участок нужно индивидуально.

– Кстати, что касается новой элиты Беларуси – айтишников, молодых бизнесменов. Являются ли они основными покупателями?

– Ко мне приходят люди, которые хотят построить дом, а не купить. Айтишников много, с ними работать очень интересно. Как правило, они не боятся экспериментов, всегда пробуют что-то новое.

Но в большинстве, частные дома строят люди, которые занимаются бизнесом. У них есть семьи, несколько детей, и они хотят построить дом, чтобы было комфортно жить всей семье.

Строят дома и молодые люди, до 30 лет, но они иногда не имеют достаточно средств, чтобы построить все быстро, поэтому процесс растягивается на 5-7 лет. Как правило, им есть где жить, но они хотят построить жилье на перспективу. И сделать это постепенно, без кредитов.

– Вернемся к строительству… С участком разобрались – выбрали тот, который устраивает. Что дальше?

– Дальше нужно изучить грунты на участке, определить тип фундамента, этажность дома. Решить, нужен подвал или нет. Если да, то сразу определить, как он будет использоваться: будет ли там отделка, отопление. Ведь очень часто бывает, что этот подвал сначала закладывается в проект, а потом оказывается, что он и не нужен вовсе.

– А можно сказать, насколько подвал удорожает общую стоимость строительства дома?

– Сложно сказать, сколько денег уходит чисто на подвал. Но если взять, одноэтажный дом с подвалом, то это будет около 20% от общих. Опять же, это очень условная оценка.

Когда определились с подвалом и фундаментом, решаем, какой дом мы строим: одноэтажный, мансардный или двухэтажный.

– Какой из этих вариантов чаще предпочитают в Беларуси?

– Чаще строят мансардные дома. Есть мнение, что такой вариант построить дешевле, нежели одноэтажный. На мой взгляд, это в некотором смысле заблуждение.

Да, при одинаковой площади в одноэтажном доме больше затрат будет уходить на крышу и фундамент, потому что сам дом будет невысокий, но достаточно просторный.

С другой стороны, в нем не нужна лестница. Будь дом мансардный, к лестнице нужно подойти, соответственно, нужны коридоры на первом и втором этажах, плюс она сама занимает место (как правило, на это уходит 15-16 квадратов жилой площади). То есть фактически еще одна комната может быть на месте лестницы.

Так что не нужно бояться одноэтажных домов – в них тоже есть много преимуществ.

– А есть ли какой-то минимальный метраж дома, который нужен для комфортного проживания?

– На мой взгляд, для полноценного проживания достаточно площади 130-180 квадратов. Для среднестатистической семьи, где два взрослых и несколько детей, это вполне нормальный и комфортный дом. То есть, имея сумму от 50 тысяч долларов, можно рассчитывать на такой дом, возможно, даже с черновой отделкой, но это будут простые технические решения, бюджетные материалы.

– А сколько комнат в доме заказывают чаще всего?

– Стандартная схема выглядит так: кухня, которую чаще всего хотят совместить с гостиной, спальни для детей, спальня для взрослых. Иногда добавляется рабочий кабинет, гостевая спальня и, конечно, технические помещения – кладовки, котельная, санузлы.

– В вашей практике были необычные комнаты, которые вас просили предусмотреть в проекте?

– Был человек из IT-сферы, который строил одноэтажный дом. Он просил над гаражным помещением сделать побольше высоту и мансардное окошко, чтобы была возможность оттуда фотографировать звезды. По поводу своего хобби заказчик говорил: «Вряд ли буду этим заниматься, но пусть на всякий случай будет».

– Теперь о планировке. В чем белорусы, продумывая внутренний план здания, чаще всего ошибаются?

– Раньше это было зачастую табу, а теперь нормально относятся к совмещенным санузлам. Сейчас уже все понимают, что санузлов в доме должно быть несколько. По-хорошему, при каждой спальне должен быть свой санузел.

– Много домов делают с двумя санузлами?

– Да, примерно 99% частных домов делают с двумя. Я уже, честно говоря, не помню, когда проектировал в доме один санузел.

Иногда люди, прожившие долгое время в городской квартире с ее планировкой, не совсем понимают, что такое частный дом. Им приходится дольше объяснять, почему кухня должна быть ближе к входу; почему окна нежилых помещений – выходить на северную сторону, а жилых – на южную; почему восточная сторона хороша для спален и террас. Все эти нюансы важно учитывать при проектировании дома.

– Какую минимальную сумму нужно иметь, чтобы построить небольшой дом под Минском?

– Порядка 500 долларов на квадратный метр.

– Это стоимость строительства без участка и расходов на подведение коммуникаций?

– Да, это строительство. Более того, это очень усредненная сумма. Например, если у вас участок находится в Смолевичах, недалеко от завода ЖБИ, то железобетон, к примеру, будет стоить 100 рублей. А если участок находится на расстоянии нескольких десятков километров, то довезти его до места будет стоить еще 100 рублей.

И это тоже те деньги, которые закладываются в итоговое строительство.

– Частный дом часто ассоциируется с камином. Сразу представляется семейная романтическая картинка. Насколько сейчас камины популярны?

– Заказчики часто просят внести в проект камин. Другое дело, насколько часто они в итоге им пользуются.

Лично я камины люблю – это уют и комфорт. Более того, в межсезонье их очень удобно использовать, когда еще не настолько холодно, чтобы включать отопление на полную программу, но хочется тепла. Но, конечно, камин – это дополнительные затраты.

– Можете назвать хотя бы примерную цену вопроса в случае установки камина?

– Дешевле, чем пять тысяч рублей, вряд ли получится сделать. Это старт, от которого начинается цена. А дальше все зависит от габаритов, высоты дымохода, конструкций перекрытия, крыши, отделки.

– Какие материалы для строительства дома наиболее популярны в Беларуси? Существуют ли мифы и заблуждения?

– Главное заблуждение, что каркасные дома – очень дешево. Да, если взять самую дешевую комплектацию каркасного дома, то она будет выигрывать по сравнению с каменной. Но если вдуматься, то фактически это только полуфабрикат. Понадобится еще 150 миллиметров утепления стены, и самые дешевые материалы – это не очень хороший дом.

Если же делать дом действительно хорошим, по скандинавской технологии, то цена квадратного метра будет приближена к каменному. Самый очевидный плюс каркасного домостроения – быстрота монтажа.

– Еще до кризиса в Беларуси была мода на умные, энергоэффективные дома – с солнечными батареями, геотермальными системами. Эти технологии и сейчас популярны?

– Популярны и актуальны. Есть заказчик, который дома устанавливает геотермальную систему отопления, солнечные батареи. Это дорогостоящие решения, но процесс в этом направлении идет.

Если устанавливается система рекуперации воздуха (когда с улицы забирается холодный чистый воздух, система его подогревает и отправляет внутрь дома), то соответственно нужно заложить перекрытия с большей высотой, чтобы оставить место для воздуховодов.

Такие нюансы, конечно, есть, и желательно все это предусмотреть на стадии проектирования. Этого не надо бояться. Об этом надо говорить, задавать больше вопросов проектировщикам и внимательно изучать эти системы.

Окупаемость у них есть, а как бонус – энергонезависимость.

– И, наконец, последний момент, но не самый последний по важности – это внешний вид дома. Как сделать так, чтобы дом был не только хорош изнутри, но и выглядел стильно?

– Это все индивидуально.

Нужно смотреть, что будет окружать дом. Если он находится в сосновом лесу, то есть смысл в отделке использовать натуральные материалы. Сегодня популярны и часто используются такие решения, как панорамное остекление, плоские кровли.

В тренде минимализм – простые четкие формы и линии. Белорусы понемногу отходят от стиля 90-х, когда многие строили себе дворцы. Сейчас популярны шале – аккуратные альпийские домики с покатыми кровлями.

А вообще, все стили хороши, главное, чтобы в проекте присутствовала гармония.

– По вашим ощущениям, если смотреть в будущее на 3-5 лет, будет ли в Беларуси развиваться частная застройка?

– Думаю, да. Людей, которые хотят жить в своем доме, много. И чем плотнее будет городская застройка, тем больше будет желающих уединиться. Уже есть люди и в Боровлянах, которые продали свои дома и уехали жить подальше от Минска. Туда, где лес, поле и даже олени под окошком гуляют.

У частной застройки есть будущее. И построить дом – не такая уж сложная задача. По деньгам фактически это сопоставимо с покупкой квартиры такой же большой площади.

При этом в домах жить гораздо приятнее: нет соседей, можно спокойно завести собаку, отпустить детей гулять на приусадебной территории. Но есть и минусы – уход за домом и участком. Зимой это чистка снега, летом – косьба газона.

Если решить все вопросы с инфраструктурой, то желающих построить загородный дом в Беларуси будет очень много. За этим будущее. И как есть одноэтажная Америка, так будет и одноэтажная Беларусь.