Трамп будет говорить с Путиным с позиции силы 4 16.07.2018, 12:07

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Высокопоставленные американские чиновники – о встрече в Хельсинки.

Ожидания от переговоров президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, названных в ГосДуме главным политическим событием года, резко ухудшились после того, как в пятницу американский Минюст предъявил обвинения 12 сотрудникам ГРУ, которые, по данным Вашингтона, были вовлечены во взлом данных Демократической партии в период выборов 2016 года, пишет finanz.ru.

Меньше чем за сутки до встречи - четвертой для Путина и Трампа - американские чиновники попросили не преувеличивать значение переговоров и предупредили, что прорыва в двусторонних отношениях они не принесут.

Джон Болтон, советник Трампа по национальной безопасности, сообщил в эфире ABC News, что США не ожидают "конкретных результатов" от Путина в понедельник, а встреча будет "в целом неструктурированной".

Посол США в России Джон Хантсман в интервью NBC в воскресенье попросил не называть переговоры в Хельскинки саммитом.

"Это не саммит, - сказал Джон Хантсман. - Я слышал, что это называют саммитом. Но это встреча".

Хантсман, выступавшего в передаче "Fox News Sunday", российская "пагубная деятельность" на выборах - в том числе в США и голосовании по Brexit в Великобритании - станет "одной из частей" повестки дня в понедельник.

Однако требовать экстрадиции россиян, которым были предъявлены обвинения, "было бы глупо", хотя именно этого и хотели от Трампа конгрессмены, сказал в свою очередь Болтон.

"Я думаю, что для президента довольно глупо требовать того, что он не может получить на законных основаниях, - сказал Болтон. - Требование чего-то, что не произойдет, ставит президента в слабое положение, и я думаю, что президент ясно дал понять, что намерен подойти к этой дискуссии с позиции силы".

Сам Трамп в эфире CBS сообщил, что едет в Хельсинки "с низкими ожиданиями". Он заверил, впрочем, что "ничего плохо" от переговоров не произойдет.

Ожидается, что президенты обсудят широкий круг других вопросов - от международных усилий по контролю над вооружениями до присутствия Ирана в Сирии.