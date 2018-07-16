Минчанка: Грузины умеют наслаждаться жизнью 4 16.07.2018, 12:45

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Белоруска рассказала о переезде в Тбилиси.

Элла Малькевич окончила геофак БГУ, отработала распределение в школе, поработала в турфирме и… махнула жить в Грузию. Девушка влюбилась в страну гор, теплого моря, вкусного вина и еды. Tut.by поговорил с Эллой о жизни в Тбилиси.

«Вернулась после Грузии в Беларусь — и загрустила»

— В Грузию я первый раз попала в 2016 году как туристка, с двумя подругами. До этого они уже были в Грузии и уже подумывали остаться жить в этой стране.

Тогда я приехала только на неделю. Провела один день в Тбилиси, а все остальное время на море — в Батуми. Мне все понравилось, но не было сильного желания переехать. А мои подруги остались.

Спустя год, в августе 2017-го, я поехала в Грузию уже на три недели, чтобы ближе познакомиться со страной. Тогда я побывала не только в городах, но и в горах, деревнях. Когда я вернулась после своего путешествия в Беларусь, поняла, что мне очень грустно и скучно. И без Грузии я не смогу больше жить.

В Беларуси я побыла неделю и купила билет в одну сторону в конце октября. Я дала себе срок до Нового года: если не найду работу, то вернусь. Но в глубине души понимала: даже если у меня будут проблемы, я все равно здесь останусь.

Первый месяц я искала работу. В Грузии очень сложно найти рабочее место, многое решают связи. Сайты с вакансиями работают, но не так продуктивно, как в Беларуси или в Европе.

Я пыталась найти работу, связанную с туризмом, потому что я работала в этой сфере в Беларуси. Но специфика в том, что в Беларуси развит выездной туризм, а в Грузии въездной. Я не знала страну так досконально, чтобы ее продавать. Поэтому с туризмом у меня не сложилось. Поначалу я нашла работу администратора в отеле с российским капиталом. А скоро меня повысили и перевели в более крупный отель. Сейчас я — управляющая двумя отелями.

Белорусам виза в Грузию не нужна. Мы можем находиться здесь легально на протяжении года. Работать можно и без вида на жительство.

«Грузины умеют наслаждаться жизнью»

— Грузия меня научила наслаждаться жизнью, получать удовольствие и радость от мелочей. Здесь прекрасные люди! Если ты с ними познакомишься, то знаешь, что это твои друзья до конца жизни. Они тебя никогда не оставят. В Грузии очень эмоциональные люди, и мне кажется, что здесь я испытала больше эмоций, чем за всю жизнь в Беларуси.

В Грузии невероятная природа, есть и горы, и море. Когда я жила в Беларуси, мне хотелось путешествовать в другие страны. В Грузии мне хочется путешествовать только по Грузии.

Когда я ехала в Грузию, не строила никаких планов, у меня не было целей. Поэтому и разочарования не было. Но в Грузии есть минусы. Например, правила дорожного движения никто не соблюдает. Такое чувство, что пешеходный переход — это просто полосочки на асфальте.

Другая большая проблема — опоздания. Я работаю менеджером, провожу собеседования, вызываю разных мастеров. Если ты договариваешься на какое-то определенное время, это ничего не значит. Человек может прийти через час, два, а то и вообще на другой день. Но чем больше ты здесь живешь, тем спокойнее ко всему относишься. Грузины живут моментом.

Я каждое утро выхожу на балкон, и у меня перед глазами — горы. Я беру чашку кофе, смотрю на этот пейзаж и понимаю, что такое настоящее доброе утро. Мне радостно, что я здесь живу, и каждое утро верю, что у меня впереди прекрасный день.

«В Тбилиси в старых домах платные лифты»

В Грузии у меня зарплата такая же, как и в Минске. Цены в магазинах здесь, как в Беларуси, но кафе и рестораны дешевле. Я могу себе спокойно позволить поесть не дома, и это не будет дыркой в бюджете. Общественный транспорт дешевле, особенно дешевое такси. За полтора-два доллара я могу доехать практически везде в Тбилиси.

Зато коммуналка немного дороже, чем в Беларуси. В Грузии большая проблема с отоплением: в новых домах есть центральное, а в старых — газовые котлы.

Что меня больше всего удивило — платные лифты. В старых домах ты заходишь в лифт, бросаешь в специальную коробочку монетку и только после этого едешь. Подняться по лестнице, если что, можно бесплатно. (Смеется.)

«В Грузии застолья могут длиться по 6 часов»

— Грузины обожают свое вино. У них есть даже специальное слово «супра» (застолье), которое внесено в список нематериального наследия ЮНЕСКО. Здесь на каждом празднике есть тамада — человек, который проводит застолье, говорит тосты. Тосты — отдельная традиция, они должны проговариваться в определенной последовательности. В Грузии застолья могут длиться по 6 часов. И это не песни-пляски, а разговоры. А еще можно на следующий день позвонить начальнику и сказать: «Извините, но у меня похмелье, не могу прийти сегодня». Тебя поймут.

Вино в Грузии на самом деле очень вкусное. И так много видов, что невозможно не найти что-нибудь на свой вкус.

Грузины добавляют много зелени в еду. Традиционный местный салат: огурцы и помидоры с орехами. Много различных соусов, а у каждой хозяйки есть свой фирменный рецепт.

«Интересно посмотреть, как это, когда тебя никто не трогает и ты высказываешь свое мнение»

Как мне показалось, к России грузины относятся немного негативно из-за истории с Абхазией и Осетией. Многие говорят, что Россия — оккупант. Но когда россияне приезжают отдыхать, отношение к ним отличное.

Обычно грузины политически активны, только когда проблема касается именно их. Здесь часто проходят митинги, забастовки, которые касаются вопросов жизни в стране. Недавно в Тбилиси метро не работало три дня, потому что машинисты решили, что им мало платят.

А еще был большой митинг против местной наркополитики. Меня эта тема напрямую не касается, но я сходила: интересно посмотреть, как это, когда тебя никто не трогает и ты высказываешь свое мнение.

«Все думают, что я нашла себе мужа-грузина»

Когда ты грузинам нравишься, они тебе чуть не на следующий день после знакомства начинают приносить свое домашнее вино или ткемали. И если тебе понравится, они будут очень счастливы.

Все в Грузии думают, что я сюда переехала, потому что нашла себе мужа-грузина. А когда я говорю, что влюбилась в Тбилиси, в Грузию, меня очень благодарят. Грузины безумно любят свою страну, хорошо знают ее историю и передают это иностранцам.

Правда, грузины любят жаловаться, что здесь большая безработица. Мужчина не пойдет работать за маленькую зарплату. Лучше он вообще не пойдет работать, а будет сидеть и играть в нарды целыми днями около подъезда.

В Грузии практически нет такого понятия, как «средняя зарплата». Здесь большая разница между богатыми и бедными. Но мне кажется: если грузин захочет, он будет зарабатывать деньги. Тут просто открыть свое дело, выгодная система налогообложения, нет постоянных проверок, как у нас.

Знаю, что многие грузины хотят уехать, но зачастую возвращаются обратно. Обычно уезжают в Германию или Францию.

В Грузии принято так: мужчина работает, а женщина занимается хозяйством и детьми. Конечно, не всегда, но здесь сохраняются старые гендерные традиции. Быть может, дело еще и в том, что грузины более религиозны, чем белорусы. Таксист при виде церкви будет креститься, пассажиры в автобусах тоже. Грузия — вторая страна в мире, которая приняла христианство, и считается одной из самых религиозных стран в мире. Здесь главный не президент, а патриарх.

Когда в Грузии хотели поднять рождаемость, патриарх пообещал каждого третьего ребенка крестить лично. Говорят, так грузинки и начали рожать по трое детей. (Улыбается.)

Мне кажется, что я сама стала более религиозной. Если я иду мимо значимой церкви — перекрещусь, а если будет позволять время, то и зайду.

Верующие в Грузии не только пожилые люди, но и молодежь. А потому брак для грузин не просто штамп в паспорте. Главное — обвенчаться. Здесь очень маленькая статистика разводов. Думаю, это так, потому что часто пары венчаются, но не расписываются. И когда они расходятся, на статистику это не влияет.

Отмечу, что у грузинских мужчин очень хорошо подвешенный язык — они постоянно тебе отвешивают комплименты. Но, помимо этого, действительно любят и уважают женщин. Дружить с ними — это прекрасно.