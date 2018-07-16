Польские поезда собрались перевести на новое топливо 3 16.07.2018, 12:23

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Новое топливо будет экологически чистым.

Польский оператор грузовых перевозок PKP Cargo и польская угольная компания JSW договорились о сотрудничестве в части исследования и разработки новых типов грузовых вагонов и локомотивов на водородных элементах.

Об этом cообщает «Новое время».

Так, основной целью сотрудничества будет разработка инновационных решений, направленных на снижение потребления энергии и воздействия на окружающую среду за счет использования подвижного состава на водородном топливе.

Отмечается, что JSW активно работает над технологией выделения чистого водорода из продуктов сгорания коксогазового производства.

Очищенный водород может быть использован в топливных элементах как для привода подвижного состава, так и в других целях.