Карета превращается в тыкву 2 Алесь Чайчиц, «Радыё Свабода»

16.07.2018, 12:40

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Фото: ТАСС

Остаются «Новичок», «ДНР» и Крым.

Нынешний футбольный чемпионат мира стал наибольшим столкновением российского обывателя с иностранцами, - намного более масштабным, чем Олимпийские игры 1980 или 2014 года или советские фестивали молодежи.

Россию за этот месяц посетило несколько сотен тысяч иностранцев, причем ехали они не только в привычные туристам Москву и Санкт-Петербург, но и в мало кому рубежом известные Саранск, Краснодар или Нижний Новгород.

Для многих с Запада Россия стала открытием. Оказывается, здесь теплое лето, есть курортные города с не совсем плохой инфраструктурой и интересными достопримечательностями, да и многие россияне на самом деле нормальные и гостеприимные люди.

Для самих россиян открытием стало, пожалуй, то же самое. Они привыкли видеть себя в качестве окруженной врагами «сверхдержавы» и сверхнарода, с «загадочной душой» и «особенной статью». А по факту оказалось, что они такие же простые и нормальные люди, как заезжие англичане, немцы, перуанцы или уругвайцы. Не хуже и не лучше, а значит, такие же, а значит - чего враждовать? Это может быть важен для российского общества опыт.

Сможет ли чемпионат изменить международное общественное мнение по поводу России и вывести ее из международной изоляции? Вряд ли. Западные элиты о России, ее людях и культуре прекрасно все знают и так. А причины российской изоляции заключаются не в вымышленной российскими пропагандистами «русофобии», а в российском имперском реваншизме и агрессивной международной политике. Пока Россия по крайней мере не остановит войну против Украины, ничего не улучшится.

Во время брежневских Олимпийских игр в Москве в 1980 году советские войска продолжали свою бесславную войну в Афганистане. Игры бойкотировали несколько десятков стран, в том числе США, Канада и Федеративная Республика Германия.

Буквально на следующую неделю окончания Олимпийских игр в Сочи в 2014 году Россия начала активную фазу захвата Крыма, которая потом получила свое продолжение в виде войны на Донбассе. Весь репутационный капитал, который Россия заработала на сочинских играх, был ею же собственноручно уничтожен буквально за несколько недель. От трогательного и теплого закрытия игр до введения международных санкций против России прошел всего месяц.

В 2018 году крымский режиссер и активист Олег Сенцов на момент окончания чемпионата голодает уже более 60 дней. За время футбольного праздника на Донбассе поддерживаемые Россией боевики из «ДНР» и «ЛНР» убили или ранили несколько десятков солдат Украины. За то же время умерла жительница Британии, отравленная (наверное, случайно) российским «Новичком».

Чемпионат мира по футболу 2018 года заканчивается в условиях дальнейшего экономического кризиса в России и первого тревожного сигнала. Несправедливая пенсионная реформа, чья сущность - экономия государственных средств за счет населения на фоне гигантских военных расходов и гротескных масштабов коррупции, вызвала достаточно массовые, хотя и не замеченные медиа, протесты. Реформа обрушила рейтинг власти и лично Владимира Путина. А это повышает риск того, что власти опять понадобится образ врага, а возможно, и очередная внешнеполитическая авантюра, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

Чемпионат закончился, фанаты уезжают, карета превращается в тыкву. Остаются «Новичок», «ДНР» и Крым. «На трибуны становится тише, тает быстрое время чудес».

Алесь Чайчиц, «Радыё Свабода»