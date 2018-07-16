Занимаем про запас Жанна Кулакова, «Белорусы и рынок»

16.07.2018, 13:17

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Своих сил у правительства Беларуси осталось не так уж и много.

Правительство заявляет о планах погашать половину валютного госдолга «своими силами», а половину за счет новых заимствований. Но «своих сил» не так уж много.

С начала года Беларусь взяла в долг на внешних рынках 1,065 млрд долларов. Больше половины этой суммы — 600 млн — удалось привлечь с помощью размещения евробондов; еще 377 млн предоставила Россия, а остальное — МБРР, ЕБРР и китайские банки. Кроме того, правительство занимало и на внутреннем рынке: Минфин разместил валютных облигаций на 205 млн долларов. В совокупности объем новых валютных кредитов, привлеченных за январь — май 2018 года, составил 1,27 млрд долларов.

Новые валютные заимствования, которые Беларусь делает на внутреннем и внешних рынках, направляются на погашение старого валютного госдолга. В пояснительной записке к проекту бюджета на 2018 год говорилось, что в этом году за счет новых займов планируется покрыть платежей по валютному долгу на 1,2 млрд долларов.

Однако это не означает, что в этом году государство больше не будет брать новых валютных займов. Не исключено, что в казну так и не поступят деньги от ЕФСР. Ранее власти ожидали поступления 200 млн долларов в I квартале 2018 года, но недавно Минфин заявил, что сроки сдвинулись, и выразил надежду получить всю сумму двумя траншами до конца текущего года.

Напомним, что уже была такая ситуация, когда последний кредитный транш этого фонда так и не поступил в белорусскую казну. Транш в 440 млн долларов в рамках кредитной программы с Антикризисным фондом ЕврАзЭс (сейчас ЕФСР) Беларусь не получила из-за того, что не выполнила десять показателей кредитной программы, согласованных фондом, в том числе пять контрольных. Тот прецедент дает основания полагать, что поступление новых 400 млн долларов от ЕФСР также не гарантировано.

Деньги, конечно, были бы нелишними, но в случае чего правительство может использовать и другие инструменты валютных заимствований. Уже сейчас власти говорят о возможности размещения государственных облигаций в России и Китае. Кроме того, не исключено, что Минфин продолжит размещать валютные облигации на внутреннем рынке.

Облигации — весьма удобный для государства инструмент заимствований. Размещая бонды, правительство не берет на себя никаких дополнительных обязательств: частным инвесторам нет дела ни до тарифов на ЖКУ, ни до госпредприятий, ни до каких-либо структурных реформ. Единственное обязательство, которое берет на себя правительство, — выплачивать доход по бумагам и в срок их погасить. Кроме того, сами по себе выпуск и размещение бумаг проще переговоров и согласования кредитных программ с фондами, правительствами других стран и прочими возможными кредиторами. При этом есть, конечно, и ложка дегтя: при всем своем удобстве облигации — довольно дорогое удовольствие, ставки по ним в несколько раз превышают ставки по международным кредитам. Кроме того, основной долг по облигациям, в отличие от традиционных кредитов, не уменьшается в течение всего срока обращения бумаг, что еще больше увеличивает переплату.

Так или иначе, но необходимую сумму валютных заимствований для осуществления платежей по госдолгу в этом году Беларусь уже получила. «Дополнительные» займы, по всей вероятности, будут направляться в состав ЗВР и использоваться для рефинансирования валютного госдолга в будущем.

С одной стороны, активность и успехи Беларуси как заемщика дают надежду, что мы еще много лет будем так же своевременно платить по старым валютным кредитам, а с другой — свидетельствуют о том, что кредитное бремя еще долго будет оставаться проблемой, требующей постоянного привлечения иностранной валюты.

Недавно правительство выразило намерение рефинансировать за счет новых кредитов лишь половину валютных платежей по госдолгу, а вторую половину погашать своими силами. Только вот «своих сил» у нас не так уж много: экспортные пошлины (планировалось, что за счет них страна получит в этом году около 500 млн долларов) да «излишки» валюты на внутреннем рынке, которые создают участники рынка. Профицит валюты по итогам первого полугодия составил 562 млн долларов. До конца года он может вырасти, а может и нет — в зависимости от того, что будет с зарплатами, процентными ставками и внешней торговлей. На этом наши собственные источники валюты фактически заканчиваются, больше наша экономика пока не генерирует. А между тем объем валютных платежей, например, в этом году превысит 3,7 млрд долларов.

Жанна Кулакова, «Белорусы и рынок»