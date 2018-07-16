«Тунеядским комиссиям» - бойкот!

Власти хотят «взять на карандаш» каждого белоруса.

В Беларуси начинают формироваться «тунеядские комиссии», призванные стать исполнительным органом для реализации декрета №1. «Комиссии» наделены широкими функциями, их решения не подлежат обжалованию, что роднит «лукашенковские комиссии» со «сталинскими тройками».

Независимые наблюдатели не допускаются в состав секретного органа. К чему такая секретность?

Ситуацию вокруг декрета о «тунеядцах» и «тунеядских комиссий» сайту Сharter97.org прокомментировал активист «Европейской Беларуси» Андрей Шарендо:

- Речь идет о том, что власть хочет монополизировать право на сбор данных о белорусах. Информацию будут собирать только проверенные люди, которые проявили себя на «выборах» - учителя, милиция, чиновники.

Понятно, что информация будет более широкая, чем это озвучивает само государство. Главная цель - взять на карандаш каждого белоруса. Власти создают отдельный репрессивный институт, который будет этим заниматься.

Я хочу посоветовать белорусам не давать никакой информации в эти комиссии.

Использовать методы активного бойкота. Не просто отказываться от дачи своих данных, а рассказывать друзьям и родственникам о том, какую опасность несут эти комиссии. Против декрета о «тунеядцах» нужно вести информационную кампанию.

Второй метод борьбы - можно начать собирать данные о самих членах «тунеядских комиссий». Чтобы члены комиссий знали, что не только они наделены такой привилегией собирать информацию. Как только появится опасность того, что собранные данные будут использоваться против простых людей - озвучить имена, фамилии и должности тех, кто сидит в этих комиссиях.

Если это все не остановит власти - за народом всегда остается право взбунтоваться.