Позор продолжается 4 Виталий Портников, espreso.tv

16.07.2018, 13:34

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Виталий Портников

Надеюсь, он хоть там не вымокнет.

России позволили продемонстрировать, что никакие войны и убийства не отражаются на репутации

Президент России, над которым раболепная охрана открыла зонт и президенты Франции и Хорватии, которые вымокли под проливным дождем - это, пожалуй, самая яркая картинка чемпионата мира по футболу в России. Голы, пенальти, радость победителей - все это забудется уже через несколько дней, как забываются любые футбольные события. В сознании фанатов их вытеснят новые матчи, новые голы, новые герои. Для того и придуман футбол, эта безупречная машина генерации зрелищ и зарабатывания больших денег на маленьком мяче и первобытных инстинктах человечества.

В памяти останется именно этот дождь позора. В памяти останется мерзкая услужливость чиновников из ФИФА, которые уж не знали чем угодить обезумевшим хозяевам чемпионата. В памяти останется неожиданная российская истерика по поводу невинного хорватского видео со словами «слава Украине!». Истерика, которая еще раз показала, что российскую власть и его сторонников интересует только война, а не футбол. Что ненависть для нее - это чувство, которое вытесняет любые приличия даже в дни, когда в России было приказано изображать миролюбие и радость.

Я не стану упрекать мировых лидеров за то, что они посещали Россию в дни игр. Политик просто обязан быть со своим электоратом в минуты наибольшего торжества обывателей.

Дело не в самих визитерах. Дело в том, что Путину вообще подарили этот чемпионат. Позволили России продемонстрировать, что никакие войны и убийства, никакое нарушение международного права не отражается на репутации. Позволили коррумпированной российской власти заработать на своих же согражданах, в очередной раз обокрасть их на строительстве инфраструктуры. Чемпионат только закончен, а спортивные объекты в российских городах уже разрушаются, «сползают», разваливаются на части. И это только начало. Большая часть того, что построено во времена Путина, рано или поздно рухнет и унесет жизни многих невинных людей. Путинская Россия - молох смерти. И для соседей России, и для самих жителей этой несчастной агрессивной страны.

Чемпионат позора окончен. Но позор продолжается. Сегодня непредсказуемый и экстравагантный Дональд Трамп встречается с Владимиром Путиным в Хельсинки.

Надеюсь, он там не вымокнет.

Виталий Портников, espreso.tv