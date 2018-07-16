Три основные валюты подорожали на торгах в Минске 16.07.2018, 13:40

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Белорусский рубль на валютных торгах 16 июля ослаб к трем основным валютам.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

Доллар стал дороже на Br0,0019 и стоит Br1,9725 (13 июля - Br1,9706 за $1).

Евро подорожал на Br0,0168 до Br2,3066 (13 июля - Br2,2898 за 1 евро).

Курс российского рубля повысился на Br0,0046 до Br3,1678 за 100 российских рублей (13 июля - Br3,1632 за 100 российских рублей).