Саснович поднялась на рекордное в своей карьере место в мировом рейтинге 2 16.07.2018, 13:57

Александра Саснович

Фото: Michael Steele/Getty Images

Белорусская теннисистка успешно выступила на «Уимблдоне».

По итогам «Уимблдона» его чемпионка Анжелик Кербер вернулась в топ-5, финалистка Серена Уильямс и четвертьфиналистка Доминика Цибулкова – в топ-30, а полуфиналистка Юлия Гергес – в топ-10, сообщает «Трибуна».

Чемпионки «Шлемов» Виктория Азаренко и Светлана Кузнецова выпали из топ-100.

Белоруска Александра Саснович, дошедшая до 4-го круга на Уимблдоне, поднялась на 9 строк в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации и занимает рекордное в своей карьере 41-е место.