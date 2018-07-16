Низкий старт перед длинной дистанцией Богдан Яременко

16.07.2018, 14:07

Богдан Яременко

Что Трамп и Путин хотят выиграть для себя?

Низкие ожидания Дональда Трампа и Владимира Путина от хельсинского саммита могут быть только позицией низкого старта перед длинной дистанцией

Низкие ожидания? Именно так накануне высказался Дональд Трамп о встрече с президентом Путиным в Хельсинки. Он имеет низкие ожидания на встречу, к которой так стремился. Что-то подобное заявляли и официальные представители России.

Итак участники саммита заранее предупреждают мир, ожидать многого от их встречи – бесполезно.

Уже сам факт, что по примеру советско-американских отношений времен разгара "холодной войны" российско-американский саммит происходит на нейтральной территории – в Финляндии, для знатоков является четким сигналом – обе страны признают, что отношения между ними находятся в глубоком кризисе, что не позволяет сторонам говорить о возможности принимать друг друга на своей земле.

Однако это вовсе не означает, что ставки в большой геополитической игре низкие.

Поэтому, на мой взгляд, есть два важных вопроса, которые следует ставить в связи с демонстративно заявленными низкими ожиданиями этого обсуждаемого и ненавистного для многих саммита в Хельсинки – зачем это Трампу и Путину?

Причем эти вопросы необходимо ставить в значительно более широком контексте, чем обнародованная программа встречи лидеров США и России, включая ряд традиционных для таких событий эпизодов – встреча лицом к лицу, переговоры в формате делегаций, совместная пресс-конференция и тому подобное.

Что хочет выиграть на или от этой встречи Трамп, и почему Путин думает, что может выиграть?

По разным причинам, но решение о встрече является непростым для обоих лидеров.

Трамп, как бы он это не отрицал, фактически находится под следствием по подозрению в связях его предвыборного штаба с россиянами, которых уже теперь официально, в суде, обвинили во вмешательстве в избирательную кампанию США. По сути эти обвинения задолго до появления представления на привлечение к ответственности 12 российских офицеров ГРУ, представленных в последний рабочий день перед саммитом независимым прокурором Робертом Мюллером, стали причиной решения Конгресса США ограничить президента США в возможности изменять политику США в отношении России. И, кажется, это было не последнее подобное решение.

Государственная служба и система государственной власти США в целом даже спустя полтора года после инаугурации строптивого 45-го президента США Дональда Трампа демонстрирует удивительную способность действовать самостоятельно, исходя из собственного понимания приоритетов и ценностей американской нации. Официальная Москва, которая традиционно любит апеллировать к легальности и легитимности, вместо того, чтобы воспользоваться предоставленной возможностью в независимом американском суде доказать, что «ихтамнет», а вынуждена была заявлять о чьем-то в США желании испортить атмосферу саммита в Хельсинки.

Но это мелочи по сравнению с тем, как представление на привлечение к ответственности 12 офицеров Главного разведывательного управления МО РФ испортило праздничную атмосферу в ведомстве, где до недавнего времени считалось, что незамеченными, героически служат хакеры-диверсанты.

Дело в том, что подписанные прокурором Мюллером обвинения содержат столько деталей о самых обвиняемых и их деятельность (имена, звания, должности, номера воинских частей, адреса, способы проникновения в сети США, способы оплаты, способы попыток «заметать следы» своей деятельности и т.д.), что все российские контрразведки в ближайшее время будут с ног сбиваться – разбираться: откуда все это американцы взяли, и если они смогли обнародовать, то что же еще они знают об «Аквариуме» и его «фауне и флоре», о чем не говорят вслух? Ну, пусть развлекаются, – может будет меньше времени пакостить в Украине.

Еще более неприятным это представление является и для Дональда Трампа, который уже минимум полгода привычными методами информационных набегов через соцсети и менее заметными усилиями внутриполитических интриг пытается скомпрометировать следствие, возглавляемое нынешним независимым прокурором и бывшим председателем ФБР Робертом Мюллером.

В основу позиции Трампа положены простые тезисы – что бы ни искали независимые прокуроры, это не касается Трампа лично, следствие непрофессионально и неэффективно, и вообще, было ли российское вмешательство в выборы или избирательные системы США?

В ответ Роберт Мюллер описал широкие концентрические круги вокруг проблематики, которой его нанял заниматься Минюст США. Независимый прокурор тщательно изучил россиян, их методы работы, их связи в окружении Дональда Трампа и др. Теперь ситуация выглядит таким образом, что факт российского вмешательства можно считать фактически доказанным. Перед и послевыборное окружение Трампа, и это тоже официально установлено, а обвинения переданы в суд, осуществило немало злоупотреблений, в том числе имело незаконные контакты с россиянами. Поэтому с февраля-марта этого года команда Роберта Мюллера и правовая команда Дональда Трампа серьезно и упорно дискутируют о возможности допроса по этому делу самого президента США. Доходило до того, что Роберт Мюллер угрожал прислать президенту повестку.

Похоже, что Дональд Трамп в присущем стиле – идти напролом – лучшей тактикой защиты считает нападение. И встреча с Владимиром Путиным для него является своеобразным наступательным маневром: Трамп пытается продемонстрировать, что ему нечего бояться, потому что он не имеет никаких незаконных связей с Россией и Путиным, что он может свободно встречаться с Путиным и в лицо высказывать ему претензии или просто не соглашаться (что должно быть принципиальным отличием между ним и его предшественником в президентском кабинете). Ну, и предвыборные обещания нужно соблюдать.

С точки зрения субстантивного легче перечислить темы, на которые могут говорить президенты России и США в Хельсинки, чем даже приблизительно спрогнозировать, о чем они могут договориться. Повестка дня саммита, безусловно, должна включать и Сирию, и Украину, и ядерные вооружения, и Иран, и цены на энергоносители, а затем – «Северный поток – 2».

Для Владимира Путина саммит тоже не является простым решением. После мнимых и реальных достижений в Украине, Сирии, на выборах и референдумах в ЕС, на чемпионате мира по футболу и т.д., приходят тяжелые размышления о цене вопроса и о возможностях России выдержать конфронтацию с США.

В последнее время внешнеполитическая ситуация для РФ не была триумфальным маршем. Санкции против России все еще продолжаются и расширяются. Они наносят серьезный удар по репутации и по будущему положению РФ в мире. Российские глобальные доктрины хотя и реализуются в части уменьшения влияния США и ЕС, но неоднозначны в вопросе улучшения возможностей для самой РФ.

Санкции имеют сложное и плохо понятное влияние на российскую экономику. Разобщенный и политически готовый к конфронтации с Россией (или кем-либо) Запад все же ведет военные приготовления, объединяется в сложных ситуациях и пытается организованно противодействовать российским спецслужбам и спецсредствам воздействия. В последнее время США с партнерами нанесли несколько очень болезненных ударов по российскому самолюбию в Сирии (реальные потери, возможно, и непринципиальные для РФ, но предмет для размышлений появился). На этом фоне разворачиваются проблемы со странами-сателлитами – Арменией и Беларусью (пока все еще контролируемо Россией, но тенденции неприятные). Украина сопротивляется и, кажется, не спешит проигрывать\разваливаться несмотря на все немалые усилия, предпринимаемые для этого.

Но Владимир Путин несмотря на явную и однозначную картину беспомощности в противостоянии с США, все же согласился на саммит. Прежде всего потому, что нет другого выхода. Россия маловата и слабовата для того, чтобы игнорировать США. Так, на пике возможностей РФ может создавать проблемы и обращать на себя внимание.

И поскольку дальше для России возможностей открытого противостояния нет, то привлеченное к себе внимание Путин должен использовать для начала торга и переговоров. Это дает шанс выиграть время, снять лишнее напряжение, прикинуть шансы и варианты.

Другая причина – сам Дональд Трамп. Очевидно для Путина комфортно встречаться с мировым лидером, так много и пышно рассыпавшемся комплиментами в его адрес. Но более важно то, что оказывая на РФ давление в одних вопросах, в других Дональд Трамп действует настолько необдуманно, резко, категорично, прямолинейно, что расширяет возможности для внешнеполитических маневров России. Прежде всего, речь идет о балансе американских и российских интересов в Европе.

Так, неприкрытое давление США в исполнении Дональда Трампа на ФРГ может в итоге привести к закрытию проекта «Северный поток – 2». Это будет для РФ потеря, но не стратегическая. Ведь возможности наращивания поставок энергоносителей в Европу существуют. Для давления на Украину теперь уже существуют значительно более эффективные чем энергоносители механизмы. Но самое важное, что ценой вопроса может и, похоже, уже стал серьезный кризис в отношениях США и европейских партнеров.

Гипотетическая потеря Россией «Северного потока – 2» в обмен на гипотетический развал НАТО – чем не игра для России? И это далеко не единственный гипотетический сценарий, который может быть деликатно прозондирован во время встречи. Давайте вспомним обнародованные в американских СМИ старания ближневосточного альянса модерировать договоренность между РФ и США «Сирия в обмен на Украину».

Итак низкие ожидания Дональда Трампа и Владимира Путина от хельсинского саммита могут быть только позицией низкого старта перед длинной дистанцией.

Богдан Яременко, «Новое время»