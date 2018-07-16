В БГУ назначен новый декан факультета журналистики 3 16.07.2018, 14:41

Ольга Самусевич сменила на посту декана Сергея Дубовика.

Новым деканом факультета журналистики БГУ стала Ольга Самусевич, пишет сайт университета.

Ольга Самусевич сменила Сергея Дубовика, который возглавлял институт журналистики с 2005 года и в апреле написал заявление об увольнении по собственному желанию. После этого БГУ заявил о трансформации института журналистики в факультет.

Ольга Самусевич кандидат филологических наук, доцент. В БГУ работает с 2002 года. Прошла путь от преподавателя кафедры стилистики и литературного редактирования факультета журналистики до заместителя директора Института журналистики БГУ, сказано в ее биографии на сайте университета.

Она член Совета БГУ, научно-методической комиссии БГУ, редколлегии научного издания «Журнал Белорусского государственного университета. Журналистика. Педагогика», Белорусского союза журналистов, Cоюза женщин БГУ, Республиканского общественного объединения «Белая Русь», заместитель председателя научно-методического совета по журналистике и информации.