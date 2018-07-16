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На БелАЭС при падении с высоты погиб монтажник

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  • 16.07.2018, 14:43

Причины и обстоятельства ЧП устанавливаются.

На Белорусской АЭС при падении с высоты погиб монтажник, сообщили БелТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Несчастный случай со смертельным исходом при падении с высоты произошел 16 июля на площадке строительства Белорусской АЭС с монтажником российской субподрядной организации", - сообщили в министерстве.

Причины и обстоятельства несчастного случая расследуются в установленном порядке.


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