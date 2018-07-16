Брестское «Динамо» с Марадоной против «Шахтера» и остального мира 16.07.2018, 14:58

Звезда мирового футбола едет в белорусский областной город.

Билеты на матч "Динамо" (Брест) — "Шахтер" (Солигорск) разлетаются как горячие пончики. Игра закроет программу 16-го тура и начнется сегодня в 20.45. Хозяева постараются нагнать гостей и еще глубже внедриться в борьбу за медали. Впрочем... Это всего лишь детали, меркнущие перед главным, пишет "Прессбол".

А главный в Бресте нынче — председатель правления, дон чемпион, сеньор, команданте и мировая знаменитость Диего Армандо Марадона. Он наконец доберется до Беларуси — и это тот самый факт, который приводит сильную и процветающую в необыкновенное возбуждение.

Марадона прилетит в 15.00 прямо в Брест — в местный аэропорт, специализирующийся в основном на грузовых и чартерных перевозках. Оттуда его повезут в лучший отель города — "Эрмитаж", расположенный в тихом центре и, что важно, неподалеку от стадиона. Дон Диего прибудет из Москвы, где накануне он наблюдал финал чемпионата мира, но даже такая недальняя дорога требует перевести дух. Передохнув и перекусив, чем бог послал, в 18.00 высокий гость даст пресс-конференцию. Там же, в "Эрмитаже", в красивом конференц-зале, где мягкие ковры и аналогичные стулья в гамбсовском стиле.

Журналисты уже в предвкушении. Не только белорусские, но и зарубежные — аккредитацию на брифинг получили медиа из России, Европы, Украины, Прибалтики... Всем хочется увидеть легенду, подышать с ним одним воздухом и даже задать какой-нибудь деликатный вопрос. С пресс-конференции собственно программа пребывания Диего Армандо в Бресте официально стартует — и продолжится затем уже на стадионе.

Каким образом Марадона будет вовлечен в игру, пока не ясно. Воссядет ли в вип-ложе, или предпочтет тренерскую скамейку — все это выяснится ближе к матчу. Известно лишь, что перед стартовым свистком 57-летний аргентинец обратится к переполненным трибунам с приветственной речью. Так что наказ болельщикам — занимать места заблаговременно, а не приходить впритык.

Иначе можно упустить явление старика Армандыча на ОСК "Брестский".

Как уже сообщалось, первое пребывание Марадоны в Беларуси пройдет в режиме блиц. Что понятно и естественно: последний месяц глава динамовского правления провел в России, причем отнюдь не в блаженном созерцании. Будучи человеком стихийным, он по-своему поучаствовал в чемпионате мира и, следует полагать, несколько устал физически и поиздержался морально.

Уже во вторник утром, приняв белорусского гостеприимства, он попрощается с Брестом — и отправится по неизвестному маршруту. Не то на родину в Аргентину, не то в полюбившиеся ему Эмираты, что не так уж важно.

Важно другое — когда Диего ждать снова? Впрочем, гадать не будем. Он сам все расскажет, а его спросят — обязательно спросят.

Что до самого матча, то о нем нужно понимать следующее. Задачи бежать за паровозом брестскому "Динамо" никто не отменял. Команда на ходу, с новым главным Алексеем Шпилевским одержаны две победы с общим счетом 7:0. Футболисты тщатся понравиться молодому рулевому. Они понимают, что период дозаявок не за горами — и как бы не получить отставку из клуба, где текучка кадров традиционно высокая. В общем, энергия из "Динамо" так и прет, а здесь еще и Марадона.

При этом известно: свои лучшие матчи Брест проводит на эмоциях. Когда вокруг и отовсюду хайп, когда трибуны полны и гонят вперед. Когда футбол немножко больше, чем футбол. Сегодня на берегах Буга именно такой день. Не может быть сомнений, что харизматичный команданте обеспечит команде невероятный душевный порыв — и ради положительного результата "Динамо" будет на поле "умирать", чтобы потом не было мучительно больно. На это, как говорится, и расчет — и один из смыслов приезда Марадоны.

Что до самого матча, то о нем нужно понимать следующее. Задачи бежать за паровозом брестскому "Динамо" никто не отменял. Команда на ходу, с новым главным Алексеем Шпилевским одержаны две победы с общим счетом 7:0. Футболисты тщатся понравиться молодому рулевому. Они понимают, что период дозаявок не за горами — и как бы не получить отставку из клуба, где текучка кадров традиционно высокая. В общем, энергия из "Динамо" так и прет, а здесь еще и Марадона.

При этом известно: свои лучшие матчи Брест проводит на эмоциях. Когда вокруг и отовсюду хайп, когда трибуны полны и гонят вперед. Когда футбол немножко больше, чем футбол. Сегодня на берегах Буга именно такой день. Не может быть сомнений, что харизматичный команданте обеспечит команде невероятный душевный порыв — и ради положительного результата "Динамо" будет на поле "умирать", чтобы потом не было мучительно больно. На это, как говорится, и расчет — и один из смыслов приезда Марадоны.