Самые ожидаемые фильмы 2018 года, которые нельзя пропустить 16.07.2018, 15:08

1,867

Первая половина 2018 года уже подарила киноманам несколько достойных фильмов.

Эксперты портала Business Insider составили список наиболее ожидаемых кинопремьер второй половины текущего года. В перечень попали и шпионские боевики, и триллеры, и драмы, и мюзиклы, и супергеройские мультфильмы, и многое другое, пишет «Новое время».

39 фильмов второй половины 2018 года, которые стоит посмотреть:

Июль:

1. Небоскреб (Skyscraper)

2. Восьмой класс (Eighth Grade)

3. Слепые пятна (Blindspotting)

4. Великий уравнитель 2 (The Equalizer 2)

5. Mamma Mia! 2 (Mamma Mia! Here We Go Again)

6. Миссия невыполнима 6: Фолаут (Mission: Impossible - Fallout)

7. Юные титаны, вперед! (Teen Titans Go! To The Movies)

Август:

8. Кристофер Робин (Christopher Robin)

9. 22 мили (Mile 22)

10. Перевоспитание Кэмерон Пост (The Miseducation of Cameron Post)

11. Шпион, который меня кинул (The Spy Who Dumped Me)

12. Черный куклусклановец (BlacKkKlansman)

13. Мэг (The Meg)

14. Безумно богатые азиаты (Crazy Rich Asians)

15. Игрушки для взрослых (The Happytime Murders)

Сентябрь:

16. Простая просьба (A Simple Favor)

17. Хищник (The Predator)

18. Нация убийц (Assassination Nation)

Октябрь:

19. Звезда родилась (A Star Is Born)

20. Ничего хорошего в отеле Эль Рояль (Bad Times at the El Royale)

21. Веном (Venom)

22. Первый человек (First Man)

23. Хэллоуин (Halloween)

24. Ненависть, которую вы порождаете (The Hate U Give)

Ноябрь:

25. Богемная рапсодия (Bohemian Rhapsody)

26. Щелкунчик и четыре королевства (The Nutcracker and the Four Realms)

27. Суспирия (Suspiria)

28. Девушка, которая застряла в паутине (The Girl in the Spider’s Web)

29. Приключения Шерлока Холмса (Holmes & Watson)

30. Фантастические звери: Преступления Грин-де-Вальда (Fantastic Beasts: The Crimes of Gindelwald)

31. Крид 2 (Creed II)

32. Ральф против интернета (Ralph Breaks the Internet: Wreck-It-Ralph 2)

33. Добро пожаловать в Марвен (Welcome to Marwen)

Декабрь:

34. Хроники хищных городов (Mortal Engines)

35. Человек-паук: Через вселенные (Spider-Man: Into the Spider-Verse)

36. Алита: Боевой ангел (Alita: Battle Angel)

37. Аквамен (Aquaman)

38. Бамблби (Bumblebee)

39. Мэри Поппинс возвращается (Mary Poppins Returns)