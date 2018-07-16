В «Новой Гуте» побит трехлетний рекорд по пропуску через границу 16.07.2018, 15:10

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Только в субботу было пропущено более 13 тысяч человек.

В выходные дни в пункте пропуска «Новая Гута» очередь из легковых машин напоминала гигантскую змею. А примерно с 15 часов 30 минут в очереди туристических автобусов было не меньше, чем 30 транспортных средств, пишет сайт gomel.today.

Только за 14 июля, по данным Гомельской пограничной группы, через Государственную границу было пропущено более 13 тысяч человек. Это при том, что пропускная способность пункта — 5 200 человек в сутки. Таким образом, был побит трёхлетний рекорд данного пропускного пункта.

Летом «Новая Гута» традиционно пользуется спросом у туристов, выезжающих на отдых в Украину. Наибольшее количество легкового транспорта, туристических и рейсовых автобусов прибывает в пункт пропуска для выезда с территории ЕАЭС во второй половине дня и в выходные дни.

С целью сокращения очередей на границе гомельская таможня на отпускной период максимально увеличила количество должностных лиц, совершающих таможенные операции.

В преддверие отпусков пограничники и таможенники призывают граждан следить за ситуацией в пунктах пропуска. Сделать это можно с помощью сайта Государственного пограничного комитета gpk.gov.by в разделе «Очереди на границе». В случае скопления машин в конкретном пункте пропуска, например, Новая Гута, можно выбрать другой пункт для пересечения таможенной границы — Комарин, Веселовка, Новая Рудня, Александровка, Глушкевичи.

Также, собираясь за границу, в Гомельской таможне советуют изучить законодательство, касающееся перемещения товаров через таможенную границу ЕАЭС, в том числе изучить таможенное законодательство страны, в которой планируется отдых.