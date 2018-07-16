Порошенко: Россия может напасть на порт в Мариуполе

Порошенко: Россия может напасть на порт в Мариуполе1
- 16.07.2018, 15:21
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Президент Украины обеспокоен активностью России в Азовском море.
Действия России в Азовском море могут свидетельствовать о планировании атаки на Мариуполь, заявил президент Украины Петр Порошенко во время приветствия участников многонациональных учений Си Бриз-2018, пишет "Новое время".
По словам главы украинского государства, страна-агрессор значительно усилила морскую группировку в Азовском море.
"Россияне сейчас начали осуществлять незаконную остановку, досмотр кораблей, которые идут в украинские порты в Азовском море, причем как под украинским флагом, так и иностранные корабли. Это делается для того, чтобы заблокировать порты Украины в Азовском море, осуществить эскалацию напряжения. Не исключено, делать военную операцию, атаки на Мариуполь", - сказал он.
Порошенко добавил, что Украина должна приложить максимум усилий для быстрого восстановления дееспособности морской оборонной компоненты.