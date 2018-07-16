На этой неделе ожидается теплая дождливая погода 1 16.07.2018, 15:35

Завтра днем будет до +28 градусов.

Теплая дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"На этой неделе под влиянием атмосферных фронтов от циклона, который будет располагаться над востоком Украины, в Беларуси сохранится теплая неустойчивая погода с дождями", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 17 июля, на большей части территории страны пройдут кратковременные грозовые дожди, местами сильные ливни. В дневные часы в отдельных районах страны ожидается град и сильный порывистый ветер. Утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 14-20 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.

В среду, 18 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов выше нуля, днем - плюс 23-29.

В четверг, 19 июля, сохранится неустойчивая погода. На большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах с грозами. Температура воздуха ночью составит плюс 14-19 градусов, днем - 22-29 градусов тепла.

В пятницу, 20 июля, ночью местами, днем на большей части территории страны ожидаются кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Температура воздуха ночью составит 14-19 градусов выше нуля, днем - 22-28 градусов тепла.