Десять преимуществ красного вина для вашей красоты и здоровья 1 16.07.2018, 15:42

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Два бокала красного вина действуют также, как пять литров фруктового сока.

Многие слышали о том, что красное вино полезно для организма. Но, на самом деле, польза красного вина может быть недооценена. МедикФорум решил выяснить, как этот напиток влияет на ваш организм,

Что такое красное вино?

Это тип вина, сделанное из сортов черного винограда. Но цвет вина может отличаться — от интенсивных фиолетовых оттенков (молодые вина) до кирпича красного (зрелые вина) и коричневого (старые вина).

Как делается вино — интересная история. Если коротко — красное вино производится дроблением и брожением темного цветного винограда (всего плода).

Содержание алкоголя в красном вине обычно колеблется от 12% до 15%.

Органическое вино — это другой вид вина. Это вино производится из винограда, выращиваемого в соответствии с принципами органического земледелия, который запрещает использование химических веществ и других искусственных удобрений.

В одном бокале красного вина содержится около 125 калорий. Он содержит около 3,8 грамма углеводов и без холестерина.

Каковы типы красного вина?

Существуют различные виды красного вина, каждый со своим уникальным стилем. Некоторые из самых популярных:

- Сира, который также называется Шираз. Сорт обычно используется для производства средних вин. Но некоторые из вин, поступающих из этого сорта, имеют интенсивный аромат и большую долговечность.

- Мерло, чья мягкость сделала этот сорт “новым вином” для новых любителей вина.

- Каберне, который является одним из лучших в мире сортов. Этот тип вина обычно подвергается дубовой обработке.

- Мальбек, возникший из района Бордо во Франции, этот сорт часто путают с каберне и мерло.

- Pinot noir, который является одним из самых благородных сортов красных вин. Этот сорт трудно выращивать.

Zinfandel, самый универсальный в мире сорт винограда.

- Санджовезе может стать хорошим выбором для итальянской кухни.

- Барбера имеет аналогичные Мерло атрибуты, хотя и не так популярна.

Какова история красного вина?

Красное вино было впервые произведено (с использованием процесса ферментации) в Грузии и Иране еще до нашей эры. И вино впервые упоминалось как лекарство в 2200 г. до н.э., в древних египетских и шумерских записях.

Гиппократ, широко известный как отец западной медицины, пропагандировал вино как часть здорового питания. По его словам, вино также полезно для дезинфекции ран, облегчения боли во время родов и лечения симптомов диареи и летаргии. Известно, что даже в средние века католические монахи часто использовали вино для различных видов лечения. И во время эпидемии холеры 1892 года, которая потрясла Германию, вино использовалось для стерилизации воды.

В начале 20-го века наблюдалось возросшее движение Темперанса, которое не поощряло потребление вина, связывая его с алкоголизмом.

И за последние годы было проведено множество исследований, которые положительно отразились на вине, особенно красном. Исследования показали, что умеренное потребление вина оказывает благотворное влияние на здоровье сердца и управление диабетом. Оно может также помочь бороться с ожирением и заболеваниями нервной системы.

Прежде чем двигаться дальше, вам нужно знать о французском парадоксе. Это наблюдение, что у французов очень низкие показатели сердечных заболеваний, несмотря на то, что они потребляют большое количество холестерина и насыщенных жиров. Некоторые эксперты считают, что регулярное потребление красного вина французами может быть причиной такого положения дел.

Какие ингредиенты в красном вине делают его полезным?

Красное вино производится из винограда, а виноград богат несколькими антиоксидантами. Некоторые из них включают катехины, ресвератрол, эпикатехин и проантоцианидины.

Ресвератрол, антиоксидант, поступающий из виноградных шкур, обладает антивозрастными и полезными для сердца преимуществами.

Флавоноиды, особенно антоцианы, которые наполняют вино богатым красным цветом, могут иметь благоприятные последствия для общего здоровья. И проантоцианидины могут снизить риск сердечных заболеваний. Эти антиоксиданты также помогают бороться с свободными радикалами.

Красное вино полезно вам?

Потребление красного вина (в меру, помните) может снизить риск развития деменции. Оно может даже предотвратить заболевание печени и предложить защиту от рака (рак простаты, особенно).

Есть так много других преимуществ. На самом деле.

Антиоксиданты в красном вине могут увеличить уровень хорошего холестерина (липопротеинов высокой плотности или HDL). Это предотвращает накопление холестерина, предотвращая сердечные заболевания. Полифенолы в красном вине, особенно ресвератрол, могут защитить кровеносные сосуды в вашем сердце. Было обнаружено, что ресвератрол уменьшает сгустки крови. Хотя требуется больше исследований, возможности многообещающие.

Ресвератрол в красном вине также может предотвратить созревание незрелых жировых клеток. Он также может активировать белок под названием сиртуин 1, который защищает сердце от воспаления.

Согласно другому исследованию Израильского технологического института, красное вино может улучшить здоровье клеток в кровеносных сосудах. Согласно докладу, регулярное (и умеренное) потребление красного вина в течение 21 дня может значительно увеличить функцию эндотелия сосудов. Но мы хотим снова подчеркнуть, что ключом является умеренность. И мы никоим образом не хотим рекламировать алкоголь.

Красное вино также расширяет артерии. И с точки зрения пользы для здоровья, два бокала красного вина действуют также, как пять литров фруктового сока.

Согласно другому индийскому исследованию, кверцетин, еще один полифенол красного вина, проявляет кардиозащитные свойства. Было обнаружено, что вино также способствует регрессии артериального давления. Было также обнаружено, что пьющие вина имеют более высокий уровень хорошего холестерина, чем те, кто не пьет вино. В исследовании делается вывод, что красное вино, как дополнение к диете, может быть полезно для сердца. Но будьте внимательны, поскольку важно, чтобы вино было только в качестве дополнения к диете.

В другом американском исследовании говорится, что ресвератрол в красном вине может предотвратить возрастной спад сердечно-сосудистой функции.

И если вы ищете вино, самое полезное для сердца, отправляйтесь за Пино Нуар — виноград, выращенный для этого красного вина, прибывает из влажной и холодной среды. Это означает, что самые полезные части фруктов остаются самыми свежими.