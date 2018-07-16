Заико: В Беларуси главное качество, чтобы хорошо работать - надо надувать щеки 5 16.07.2018, 15:52

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Леонид Заико

Где белорусу жить хорошо, и об особенностях трудовой миграции.

Белорусы стали чаще уезжать на заработки за границу. Об этом свидетельствует статистика Департамента по труду и миграции МВД. За первое полугодие за рубежом трудоустроились 5882 человека (на 864 человека больше, чем за аналогичный период прошлого года), пишет «Салiдарнасць».

«В 90-е годы уезжали умные мужчины и красивые девушки. А те, что остались — электорат»

Руководитель аналитического центра «Стратегия», доктор экономических наук, профессор Леонид Заико вспоминает цифру, названную Мясниковичем, — 450 000 «тунеядцев».

— Это примерное количество людей, которые уезжали зарабатывать за рубеж, — полагает экономист и отмечает, что число гастарбайтеров составляло до миллиона белорусов.

По мнению Заико, приведенная Департаментом по труду и миграции статистика — безусловно, только для чиновников.

— На самом деле мы наблюдаем два вида отъездов. Первый — навсегда. Это самое тревожное и опасное, потому что мы теряем наш человеческий капитал. Уезжают, как правило, самые конкурентные, сильные, энергичные и те, кто не боится трудностей. Было видно еще в 90-е годы — уезжали умные мужчины и красивые девушки. А те, что остались — электорат.

Второй вид отъездов — на время. Сейчас можно работать дома, получая доходы за рубежом. Как правило, так делают наши программисты и компьютерщики. Мне тоже приходилось работать в зарубежных университетах, я уезжал туда для чтения лекций и проведения исследований. Как челнок — выехал, поработал и вернулся в Беларусь.

Мир становится более композиционным, работа — более мобильной. Вы можете получить хороший контракт на исследования, поработаете год, и заработанных 100 тысяч долларов вам хватит на всю оставшуюся жизнь.

Современная картина миграции не соответствует тому, что было в 19 или 20 веках. Сейчас мозги путешествуют по всему миру. Самая крупная фирма, которая организовывает путешествия мозгов, — Интернет.

«Оказалось, что наши бетонщики не умеют делать арматуру»

Экономист отмечает, что самый простой метод подсчета, сколько белорусов выехало работать за рубеж, — опросы домашних хозяйств и населения.

— Такие исследования проводили Вардомацкий и Манаев. Получалось около 30 % трудящихся выезжает на работу за рубеж. Полагаю, число белорусов, выезжающих на заработки, может достичь и полутора миллионов.

С одобрения и при поддержке Александра Лукашенко свободный выезд на работу за пределы Беларуси является государственной политикой.

Это преимущество создали белорусские власти, договорившись с русскими и казахами о едином пространстве, которое в том числе предусматривает свободное движение рабочей силы.

Леонид Заико называет плюсы, которые дает возможность поработать в других странах.

— Это тест, насколько человек способен работать в другой языковой среде. Второй момент — повышение профессионального уровня. Мои знакомые предприниматели нанимали рабочих на стройку в Польше. Оказалось, что наши бетонщики не умеют делать арматуру.

В Европе высокий спрос на сварщиков, а стоматологи, журналисты и преподаватели истории белорусской государственности не востребованы.

«Предлагал Минобразования отправлять в Россию наших профессоров, которые получают 350 долларов»

В ТОП-10 стран, в которые чаще всего отправляются на заработки белорусы вошли: Россия, Польша, Литва, США, Германия, Чехия, Финляндия, Китай, Катар, Корея.

— Список стран специфический и определяется профессиональным подходом, — комментирует в интервью Леонид Заико. — Среди гастрабайтеров много строителей, часть едет на временные заработки — убирать урожай.

Вахтовым методом белорусы работают в газо- и нефтедобывающих российских регионах. Много женщин уезжает работать в Россию в сфере услуг — уход за детьми, уборка домов. Можно зарабатывать тысячу долларов в месяц, занимаясь воспитанием детей. Я предлагал руководителям Минобразования организованно отправлять в Россию наших профессоров, которые получают 350 долларов.

В Польшу уезжают более образованные и преимущественно женщины.

В Испании белорусы работают в сервисе на пляжах.

В Германию едут как авторемонтники, так и хирурги высшей квалификации. Знаю историю, когда два отличных хирурга из Беларуси выезжали делать операции в немецкую клинику. Они делали 3-4 операции и получали свои 10-20 тысяч евро за 3-4 дня.

«В Беларуси можно хорошо устроиться, если ты работаешь на улице Карла Маркса или Советской»

В США, как правило, уезжают те, кто, по сути, являются необразованными туристами. Больше всего среди них пенсионеров, которые рассчитывают получать пособие. Там они живут плохо, но никто из них в этом не признается.

Мне приходилось работать во Всемирном банке в США. У меня были апартаменты шесть комнат. А мои знакомые ученые жили скромно, и я не осмелился их пригласить к себе, потому что я бы их этим шокировал и привел в состояние когнитивного диссонанса.

Видел, как живут в США физики из института ядерных исследований. Все, кто уезжает из Беларуси в Германию и США, не имейте иллюзий — будете таджиками. Или как говорил один американский дипломат: «Ты уедешь и будешь навозом для своих детей».

Китай, Катар — туда уезжают наши девочки после завершения карьеры балерин — танцевать, заниматься сервисом. Многие уезжают работать в туристических компаниях.

На Канарских островах нуждаются в гидах, в работниках турфирм, знающих хотя бы два языка. Прежде, чем куда-то ехать, изучи хотя бы один язык.

В Чехию хорошо уезжать учиться студентам со знанием чешского языка — они могут учиться бесплатно и получать триста евро стипендии (зарплата профессора в Беларуси).

Тех, кто хочет заниматься бизнесом в этой стране, ждет сложная судьба. Знаю пример, когда россияне купили небольшую гостиницу и не получили даже вида на жительство. Приезжают в Чехию как туристы.

В Китай едут в основном представители художественных направлений. Обратите внимание, сколько китайцев учится в нашем Университете культуры. В Китае искусство — это хороший бизнес.

В Беларуси тоже можно хорошо устроиться, особенно, если ты работаешь на улице Карла Маркса или Советской. В нашей стране главное качество, чтобы хорошо работать — надо надувать щеки. Иностранных языков знать не надо. Никто из наших министров на иностранном не говорит. Чиновник, который знает хорошо философию и экономику, в Беларуси выглядит отвратительно и неестественно, — в стиле Жванецкого подвел итог Леонид Заико.