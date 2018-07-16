Матвей Ганапольский: Я имею право не петь в общем хоре осанну Путину 16.07.2018, 16:05

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Матвей Ганапольский

Чему здесь радоваться?

Об этом известный журналист Матвей Ганапольский заявил в эфире «Эхо Москвы».

В мире, но есть такой тип людей, которые скажут: да, конечно это хорошо, что мы остановили глобальное потепление, хорошо, что мы победили бедность, но вот еще то-то и то-то – разве это не ваш случай?

- Может быть, мой. Может быть, ты прав. Давай протестируем ситуацию – когда закончится хотя бы с Донбассом, посмотрим, появится ли улыбка на моем лице. Я имею право не петь в общем хоре осанну Путину за Чемпионат мира по футболу. Потому что никто сейчас в этот момент не вспоминает о том, что за время Чемпионата мира на Донбассе погибло 15 военнослужащих от рук российских наемников, о которых сейчас никто не вспоминает, кроме соседней страны-бывшего друга, которая теперь какое-то «банедровское» место, и на которую теперь, в общем, наплевать. И вообще «Крымнаш» и 76% поддержали агрессию, чему мне радоваться?

Но ты сказал — вы предложили, чтобы Путин был «героем». И я с вами согласился. Путин — герой, да. Не знаю, насколько он давал личные указания, в какой цвет красить ворота, но, во всяком случае, самый богатый Чемпионат мира по футболу он сделал. Самый богатый.

Не знаю, как посмотрят на это россияне – по-моему, никак. Им вообще пофиг, сколько стоит этот Чемпионат мира. Зрелище дали, а хлеб — хрен с ним. Но это, еще раз повторю, не моя проблема. Путин — герой. А то, что так проголосовали граждане – спроси у граждан, почему они так проголосовали. Что ли из-за меня? Но я высказало свое мнение после граждан. Так чего это граждане вдруг странным и неожиданным образом не хотят Путина признать «героем» и поздравить? Наверное, они то ли все украинцы, то ли марсиане, то ли враги России. Наверное, так – откуда мне знать? Это твои люди, это ваши с Овчаренко люди.