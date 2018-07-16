Фотофакт: В аэропорту Бреста приземлился Диего Марадона 3 16.07.2018, 16:13

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Звезда мирового футбола посетит матч брестского «Динамо».

Аргентинский футболист прилетел на самолете из России, где был на чемпионате мира. Звезда мирового футбола поприветствовал собравшихся, а затем сел в автомобиль, который увез его в Брест, пишет tut.by.

В 18.00 в отеле «Эрмитаж» он проведет первую на белорусской земле пресс-конференцию в должности председателя правления «Динамо-Брест».

Затем он посетит матч брестского «Динамо» с солигорским «Шахтером», который пройдет на стадионе «Брестский».

Марадона заключил контракт с «Динамо-Брест» 15 мая. 58-летний аргентинец будет заниматься вопросами стратегического развития клуба, а также взаимодействовать со всеми его структурными подразделениями, включая детскую академию «Динамо-Брест».