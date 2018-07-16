Названы самые дешевые для загара направления 16.07.2018, 16:32

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Специалисты проанализировали 25 популярных туристических направлений.

Онлайн-сервис Compare the Market составил рейтинг The European Sunshine Index в котором указано, сколько стоит в разных европейских городах час солнца. Оказалось, что дешевле всего загорать в Стамбуле, сообщает korrespondent.net.

Специалисты проанализировали 25 популярных туристических направлений, оценили среднюю стоимость перелета для семьи из четырех человек, а также цену за самый бюджетный трехзвездочный отель и среднее количество солнечных часов в сутки за последние 30 лет.

Следом за Стамбулом, где стоимость "солнечного часа" составит 11 фунтов, в рейтинге идет греческий остров Крит, также отличающийся умеренными ценами - 12 фунтов.

Что касается зимнего отдыха, то здесь эксперты советуют отдать предпочтение греческому Родосу с Ноября по Январь (12 фунтов).

Вероятно, дороже всего обойдется час солнца в Санкт-Петербурге, цена здесь составляет 282 фунта.