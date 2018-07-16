Борис Аникеев: Гаишников используют в политических целях 3 16.07.2018, 16:46

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Борис Аникеев

Гомельского защитника Куропат оштрафовали четыре раза за один день.

14 июля при пикетировании развлекательного комплекса «Бульбаш-холл» и ресторана «Поедем-поедим» в Куропатах гомельского защитника Куропат Бориса Аникеева оштрафовали четыре раза, сообщает гомельская «Весна».

В четырех случаях сотрудники милиции обвинили активиста «в нарушении ПДД», еще один протокол составлен против него за участие в «несанкционированном массовом мероприятии».

«Являясь пешеходом на прилегающей к АЗС «Беларуснефть» Боровлянского сельского совета территории, необоснованно препятствовал движению транспортных средств», - с такой мотивировкой инспектор ДПС УВД Миноблисполкома, ст. лейтенант милиции Дмитрий Витушко выписал защитнику Куропат четыре постановления о штрафе в одну базовую величину по каждому.

Пятый протокол за «несанкционированное массовое мероприятие» будет рассматривать суд минского района. Кроме Бориса Аникеева, в это день сотрудники милиции составили протоколы и на других защитников Куропат.

Активист отмечает, что он как и другие пикетируют развлекательное заведение не с целью возможного нарушения закона, а ради приостановления деятельности и закрытия незаконной постройки развлекательного комплекса в охранной зоне урочища Куропаты.

«Считаю, что использование сотрудников ГАИ в этом безусловно политическом преследовании является несоответствующим тем целям, которые стоят перед белорусской милицией, на которую возложили ответственность за использование служебных полномочий против мирных граждан», - заявил Аникеев.

Напомним, на участников протестных акций в Куропатах уже оформлено свыше 70-ти административных протоколов, связанных с обвинением «в нарушении ПДД», «неподчинении сотрудникам милиции» и в нарушении порядка «проведения массовых мероприятий».