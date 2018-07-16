Желтые вазы на проспекте Независимости перекрасят 7 16.07.2018, 16:35

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Фото: Elena Gordeichik

Это выяснилось после того, как группа минчан обратилась с петицией в Мингорисполком.

В ответ на петицию с требованием перекрасить желтые вазы на проспекте Независимости из Комитета архитектуры и градостроительства пришел ответ, пишет the-village.me.

Комитет сообщает: балюстрада и ограждение моста через Свислочь являются объектом охраны историко-культурного наследия категории 2 (историко-культурная ценность имеет национальное значение).

«В связи с нарушением установленного порядка проведения работ покраска балюстрады была выполнена балансодержателем без согласования цветового решения», говорится в ответе.

В адрес ГПО «Горремавтодор Мингорисполкома» и администрации Партизанского и Центрального районов Минска направили требование о принятии мер по приведению в надлежащее состояние объекта охраны историко-культурного наследия.

При этом вазы необязательно перекрасят в белый цвет:

«В настоящее время балансодержатель обратился в Министерство культуры Республики Беларусь за предоставлением рекомендаций по цветовому решению балюстрады для проведения в дальнейшем работ по окраске ее элементов».

На Яндекс.Панорамах за 2010, 2014 и 2016 годы видно, что вазы все эти годы были желтыми, правда, не такими яркими, как сейчас. На фотографиях Минска пятидесятых — семидесятых годов вазы белые.