Боровой: Жду, когда кто-то накажет Путина за опоздания 13 16.07.2018, 16:38

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Константин Боровой

Опоздание на встречу с президентом США – это способ самоутверждения главы Кремля.

Президент США Дональд Трамп сделает для себя выводы после того, как президент РФ Владимир Путин опоздал к нему на встречу, сказал в комментарии изданию "Гордон" российский оппозиционер и политический эксперт Константин Боровой.

"Это комплексы лидера, которого не признают и считают неадекватным. Это способ самоутверждения. Путин хотел показать, что его ждут. Известно, что в течение полугода [глава МИД РФ Сергей] Лавров разными способами добивался этой встречи. И эта встреча в первую очередь нужна Путину, прежде всего, чтобы поправить свой имидж, сильно испорченный действиями России.

Думаю, на этой встрече будут использоваться все возможности, чтобы сформировать впечатление влиятельного лидера в мировой политике. И теперь российская пропаганда сможет говорить, что это не Путин стоял на коленях в ожидании Трампа, а наоборот. Понятно, Трамп боится (и правильно делает), что эта встреча может навредить его имиджу. С Путиным ни о чем договориться, к сожалению, нельзя – его политика направлена на сохранение власти. Учитывая катастрофическое состояние экономики РФ, вся надежда только на пропаганду. Возможно, после этой встречи и начнутся какие-то переговоры, но они не будут иметь никакого результата", – подчеркнул Боровой.

Он отметил, что мировые лидеры, как правило, прощают Путину опоздания на встречи с ними. "Путин – не действующий лидер на международной арене. Он лишь имитирует свое присутствие там. Поэтому сейчас я ожидаю только пиар-акции.

А его опоздание – это же не первый раз. Он довольно часто прибегает к такому техническому приему. В свою очередь деликатные представители Запада делают вид, что ничего не произошло, и прощают его. То есть это прием человека с комплексом неполноценности. И в некотором смысле – это оскорбление Трампа.

Правила приличия заставляют его с этим мириться. Но выводы он, безусловно, сделает. Я жду, когда кто-то накажет Путина. Чтобы он опоздал на очередную встречу, приехал, а его там уже никто не ждет. Но Трамп, в отличие от Путина, серьезно относится к этой встрече. Для президента РФ международная политика – не более чем пиар-акция. Он нездоровый человек, который таким образом борется со своими комплексами", – сказал Боровой.