Греко-католики со всей Беларуси в очередной раз пришли из Витебска в Полоцк 16.07.2018, 17:14

Более сотни километров верующие шли под непрерывным дождем.

В Полоцке 15 июля торжественной Божественной литургией в греко-католической церкви святой Параскевы прихода Иосафата Кунцевича завершилось ХХІV греко-католическое паломничество Витебск -Полоцк, которое традиционно стартует в Витебске, пишет krynica.info.

На этот раз паломники отправились в путь 15 июля. Как и прогнозировалось, значительную часть более чем 100-километрового расстояния верующие, среди которых было много священников с семьями, пришли под сильным дождем.

В один из дней верующих приветствовал епископ Витебский Олег Буткевич, остановив паломничество и угостив всех мороженым.

В последний день паломничества греко-католиков традиционно приветствовали полоцкие староверы, святыня которых находится в въезде в город со стороны Витебска.

Прежде чем воспользоваться гостеприимством старообрядцев во главе с Петром Орловым — духовным лидером прихода — паломники совершили богослужение в деревне Струнье в 5 километрах близ города. Это одно из мест, где предшественники действующему членов Белорусского Греко-католической Церкви принимали мученичество за веру.

Войдя в город под стеной дождя, паломники направились к Полоцкой Софии, которая раньше была действующим храмом, в котором во время военной аннексии Петра I были убиты базилианские монахи — греко-католики.

Вечером состоялось вечернее богослужение, а утром 15 июля торжественную Литургию возглавил Апостольский визитатор для греко-католиков Беларуси архимандрит Сергей Гаек.

После богослужения с концертом выступила группа «Рэха» и ее знаменитый вокалист Андрей Такиданг, затем все собрались за вкусным обедом, приготовленным семьей хозяев — настоятелем церкви о. Александром Шевцовым и его женой матушкой Татьяной.