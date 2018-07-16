Трамп и Путин общались «с глазу на глаз» более двух часов

Трамп и Путин общались «с глазу на глаз» более двух часов13
- 16.07.2018, 16:58
- 3,591
В Хельсинки завершилась личная встреча президентов США и России.
Владимир Путин и Дональд Трамп беседовали с глазу на глаз более 2-х часов - на полчаса дольше, чем планировалось, сообщает «Радио Свобода».
Сейчас в Хельсинки за рабочим обедом проходят переговоры в расширенном составе. В составе американской делегации - госсекретарь Майк Помпео, помощник по национальной безопасности Джон Болтон, глава аппарата Белого Дома Джон Келли, специальный помощник президента по российским и европейским делам Фиона Хилл.
The larger group meeting has started. Trump said his one-on-one with Putin was a “good start” pic.twitter.com/YAN0KA4lgD— Jeff Mason (@jeffmason1) 16 июля 2018 г.
Какие-либо подробности того, о чем говорили Трамп и Путин, пока неизвестны. Перед началом переговоров Трамп в числе прочих тем называл нераспространение ядерного оружия.
Ожидается, что после завершения переговоров Трамп и Путин выступят перед журналистами.