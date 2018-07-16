«Это точно к чаю?»: десять необычных десертов со всего мира 1 16.07.2018, 17:09

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Кто сказал, что десерт непременно должен быть с сахаром?

В некоторых уголках мира принято баловать себя такими лакомствами, что не сразу и поймешь, что перед тобой. Особенно если знать, из чего приготовлено это блюдо, пишет «Вокруг света».

Малайзия

Десерт Ais Kacang, Малайзия и Сингапур. Это довольно необычное на вид (да и на вкус) попурри из ледяной стружки, красной фасоли, кукурузы, зеленого желе, кокосовой стружки, мороженого, сиропа или сгущенки. Причем именно фасоль и ледяная стружка — основа десерта.

Филиппины

Убе, или фиолетовый ямс, — это растение, похожее на картофель, но с окрашенной в ярко-фиолетовый цвет мякотью. На Филиппинах используется в производстве множества видов пирожных, тортов, мороженого

Китай

В Китае можно попробовать необычное гороховое мороженое. Вкус, конечно, на любителя, но некоторым нравится.

Перу

Пикаронес (Picarones) — это пончики, сделанные из батата (сладкого картофеля) и тыквы и обжаренные в большом количестве масла. Дешево и сердито, тем более что значительная часть Перу и некоторые окрестные высокогорные районы совсем не изобилуют свежими фруктами.

Турция

Блюдо Tavuk Göğsü — это турецкий десерт, представляющий собой молочный пудинг из куриной грудки. В основе действительно куриное мясо, правда, это сложно почувствовать, ведь грудку обильно сдабривают корицей, миндалем, сахаром, молоком, мукой, маслом. Звучит чудовищно, но на деле похоже на нежный пудинг.

Испания

Рис с молоком популярен в Испании и некоторых других испаноязычных странах. Для приготовления десерта к рису добавляют молоко, сахар, корицу, цедру — получается нежнейший пудинг, в котором тем не менее ощущаются не до конца разваренные рисовые зерна.

Шри-Ланка

Кёрд (Curd) — это тот десерт, который вы непременно увидите на прилавках Шри-Ланки. Молочный продукт, напоминающий густой йогурт или кремообразный творог с очень специфическим привкусом, изготавливается из молока буйволов. Продается кёрд с пальмовым медом и другими добавками в особых глиняных горшочках, в которых он довольно долго хранится без холодильника.

Япония

Мочи (Mochi) — это новогодний японский десерт, который состоит из измельченного сладкого риса, ферментированных зерен и бобов. Иногда в процесс приготовления лакомства оказываются «вовлечены» еще и специальные плесневые грибы.

Рис и бобы — вообще основные компоненты японских сладостей. А вот сахара в этих десертах практически нет.

США

Ничего особенного, просто леденцы с засушенными тараканами, скорпионами и прочими симпатичными тварями — ноу-хау одной из американских кондитерских. Очень нравятся детям.

Хороша ли жвачка со вкусом соленого огурца, чесночных гренок или бекона? Пока не попробуешь — не узнаешь. Из США необычные жвачки поставляют во многие страны мира.