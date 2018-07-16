Белорусских айтишников начнут забирать в армию 16 16.07.2018, 17:17

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В Беларуси создают ИТ-роту.

Письмо, уведомляющее о создании в Беларуси ИТ-роты, получили из ПВТ компании-резиденты Парка. Об этом сообщает dev.by со ссылкой на источники в нескольких компаниях.

«В соответствии с решением министра обороны Республики Беларусь в учреждении образования „Военная академия Республики Беларусь“ создана рота информационных технологий (далее — РИТ), — говорится в документе. — Комплектование роты предполагается лицами, имеющими высшее образование по профильным ИТ-специальностям с ноября 2018 года».

Представители Военной академии приглашают представителей компаний-резидентов Парка на встречу «в целях проведения информирования сотрудников Ваших организаций, подлежащих призыву на срочную военную службу, о критериях отбора, прохождения службы, организации работы и предполагаемых задачах РИТ».

В ходе встречи, которая назначена на 20 июля, «также планируется обсудить все проблемные вопросы, связанные с призывами на срочную службу и службу в резерве сотрудников компаний ПВТ».

В пресс-службе Минобороны dev.by подтвердили информацию о создании ИТ-роты. «Такими вещами не шутят», — сказали там.