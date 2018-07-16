В Финляндии предложили России вернуть ей Выборг 10 16.07.2018, 17:25

7,280

Фото: wikipedia

Финские журналисты предложили Кремлю отказаться от тоталитарного прошлого.

Крупнейшая финская газета Helsingin Sanomat отметила приезд российского президента Владимира Путина открытым письмом к нему. Журналисты призывают Россию вернуть Финляндии Выборг. Об этом сообщает ivbg.ru.

"Уважаемый президент России, на гостеприимной финской земле перед вами открывается уникальная возможность в присутствии президента США показать доброту намерений вашего государства. Настало время прекратить территориальные претензии и подтвердить, что сегодняшняя Россия полностью отказывается от своего тоталитарного прошлого", — говорится в обращении, подписанном журналистом Томми Салоненом.

16 июля в Хельсинки проходит встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа.

Выборг вошел в состав России в 1940 году в результате советской агрессии против Финляндии.