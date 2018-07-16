Под Речицей гаишники со стрельбой останавливали пьяного водителя 1 16.07.2018, 17:35

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Милиционеры сделали три выстрела в воздух, но водитель не отреагировал.

В Речицком районе экипаж ГАИ был вынужден открыть стрельбу, чтобы остановить пьяного водителя, передает БелТА.

Происшествие случилось 14 июля около 23.30. Гаишники обратили внимание на автомобиль "Дэу", который, виляя из стороны в сторону, ехал навстречу им со стороны деревни Заходы по автодороге Октябрьский-Паричи-Речица. Сотрудники Госавтоинспекции потребовали у него остановиться и включили световую и звуковую сигнализацию. Однако водитель проигнорировал их сигналы и продолжил движение. Милиционеры решили использовать огнестрельное оружие, чтобы остановить машину нарушителя.

Милиционеры сделали три предупредительных выстрела в воздух, но водитель не отреагировал на них. После этого гаишники несколько раз прицельно выстрелили по колесам автомобиля, но мужчина и не думал останавливаться. Около поворота на деревню Васильково он остановился, а потом поехал задним ходом на автомобиль ГАИ. "После наезда на служебное авто нарушитель, переключив передачу, продолжил движение вперед", — говорят в УГАИ.

Задержать его удалось только возле леса. Оказалось, что 47-летний житель Речицкого района убегал от экипажа ГАИ, так как от него исходил резкий запах алкоголя. В ГАИ говорят, что мужчина отказался пройти медосмотр. Позже он признался, что не хотел, чтобы его наказали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

На водителя составили восемь административных протоколов за нарушение правил дорожного движения. Также на него составили административный протокол за неповиновение сотрудникам Госавтоинспекции.