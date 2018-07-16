Как Хорватия показала, что значит быть командой Владимир Криулин, kp.by

16.07.2018, 17:44

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

После такого чемпионата мира очень хочется побывать в Хорватии и прочитать кого-то из хорватских писателей.

Через 20 лет вряд ли кто-то будет вспоминать путь сборной Хорватии в финал чемпионата мира, то, как они проявляли характер и показывали, что значит быть командой. Останется счет 4:2, может быть, этот финал станет отсчетом величия Мбаппе. Вряд ли кто-то вспомнит нелепый кикс Манджукича (первый гол) и невынужденную игру рукой Перишича (второй гол с пенальти). В истории останется только победитель.

Есть соблазн поиграть цифрами: население Хорватии 4 (с небольшим) миллиона жителей, население Франции почти 67 миллионов плюс французы часть взращивания кадров для сборной отдают на аутсорсинг африканскому континенту (хотя они, пожалуй, учтены в населении). Пусть Хорватия не стала чемпионом, в очередной раз хочется задаться вопросом: ученые, ну найдите вы у этих балканцев ген игровых видов спорта! НАН РБ, тоже разберитесь, и сделайте нам такую «прышчэпку».

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич стал лучшим игроком чемпионата мира по футболу 2018 года, а Мбаппе – лучший молодой игрок ЧМ-2018.

Фото: REUTERS

Франция - чемпион. 20 лет спустя (20 спустя моего первого сознательного и полноценного чемпионата, который для меня останется, наверное, самым лучшим и запоминающимся). Молодцы! Часто от друзей слышал: что за вату они катали с Бельгией? Ответ: ну а что?! Победа не пахнет! Титул чемпиона мира не пахнет! Дешам мог проиграть свой третий большой финал, но стал третьим человеком в истории, кто выигрывал чемпионат мира и как игрок, и как тренер. Он показал, как надо управлять ресурсами (одними из самых талантливых футболистов современности), как строить команду (ни одного скандала внутри коллектива, что раньше случалось у французов), как готовить план на игру, чтобы не менее крутая Бельгия ломала зубы о гранит обороны.

Перед началом чемпионата мира я непривычно тосковал: не было обычного волнения и предвкушения. Может, уже возраст, а может, просто не приехала Италия (ну и Беларусь). Планировал, что, как обычно, посимпатизирую Англии, Исландии, Хорватии, пожелаю удачи Месси, появится еще сценарий или личность, за которые буду болеть. За день или два до старта сделал символическую ставку на чемпионство Хорватии - чтобы интереснее было следить. Не сказал бы, что жил с мыслями об этом, не знаю, как следил бы за турниром без ставки, но рад, что по ходу турнира еще больше и больше проникся гениальностью Модрича, еще больше полюбил Манджукича, еще больше зауважал Субашича.... и так далее. Там много мужиков: Вида, Перишич, Врсалько... Рад, что прошел этот турнир с этой командой. Теперь хочется побывать в Хорватии, прочитать кого-то из хорватских писателей. Того же Павича... хотя Павич родился в Белграде, получается, сербский (югославский?) писатель...

Фото: REUTERS

Отсюда вытекает тема политики. Такое чувство неловкости... Кто-то болел за Хорватию, потому что Вида сказал: «Слава Украине!», кто-то болел против Хорватии, потому что Вида сказал: «Слава Украине!». И тут хотелось включить функцию внутреннего эскапизма под песню Вольского «І тут ты чужы, і там ты чужы» и просто смотреть на игру Модрича и Манджукича...

Bладимир Криулин, kp.by