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Видеофакт: В Витебске гаишник на тренировке упал с байка

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  • 16.07.2018, 18:06
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Ехавший за ним коллега не успел остановиться.

В Витебске во время тренировки мотобатальона спецподразделения «Стрела» инспектор не справился с управлением мотоциклом и упал. После этого на него совершил наезд другой сотрудник. Видео инцидента появилось в группе «Витебск на колесах» во «ВКонтакте».

Как сообщили tut.by в милиции, сотрудник ГАИ не получил никаких травм и примет участие в показательных выступлениях на закрытии фестиваля «Славянский базар».

Напомним, 16 июля в центре Витебска на площади Победы выступят сотрудники спецподразделений «Стрела», «Витязь» и ОМОН. В связи с этим с 19.00 до 20.00 ограничат движение всех видов транспорта — от площади Свободы до Московского проспекта.


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