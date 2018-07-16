Видеофакт: В Витебске гаишник на тренировке упал с байка

Видеофакт: В Витебске гаишник на тренировке упал с байка11
- 16.07.2018, 18:06
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Ехавший за ним коллега не успел остановиться.
В Витебске во время тренировки мотобатальона спецподразделения «Стрела» инспектор не справился с управлением мотоциклом и упал. После этого на него совершил наезд другой сотрудник. Видео инцидента появилось в группе «Витебск на колесах» во «ВКонтакте».
Как сообщили tut.by в милиции, сотрудник ГАИ не получил никаких травм и примет участие в показательных выступлениях на закрытии фестиваля «Славянский базар».
Напомним, 16 июля в центре Витебска на площади Победы выступят сотрудники спецподразделений «Стрела», «Витязь» и ОМОН. В связи с этим с 19.00 до 20.00 ограничат движение всех видов транспорта — от площади Свободы до Московского проспекта.