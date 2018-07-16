Трамп и Путин дают пресс-конференцию по итогам встречи (Видео, онлайн) 4 16.07.2018, 18:11

2,109

Президенты США и России дают совместную пресс-конференцию по итогам саммита в Хельсинки.

«Настоящее Время» ведет ее прямую трансляцию.

В Хельсинки 16 июля прошел саммит Путина с Трампом. Лидеры двух стран встречались в Готическом зале дворца президента Финляндии.

«Настало время обстоятельно поговорить о различных болевых точках в мире», – заявил перед началом встречи Путин.

«Отношения между странами не были хорошими, но у наших стран есть возможности их наладить. Я думаю, что у нас в итоге будут великолепные отношения», – заметил президент США.

Встреча двух президентов с глазу на глаз продолжалась несколько часов. Трамп по итогам встречи заявил, что встреча – «это хорошее начало для всех».